Film stasera in TV da non perdere venerdì 7 luglio 2023

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Il patriota, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Mel Gibson è un ex combattente che deve impugnare nuovamente le armi dopo la scomparsa del figlio.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Into the storm, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Una cittadina americana viene flagellata da più tornado nel giro di poche ore.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Il matrimonio di Rosa, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una donna annuncia il suo matrimonio ma tiene nascosto il nome dello sposo.

Ricchi di fantasia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli nella vita clandestina di due amanti che vincono alla lotteria.

Mickey occhi blu, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Hugh Grant in una commedia romantica. Per poter sposare la figlia di un boss, un timido uomo dovrà mostrare “doti da mafioso”.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Cobra, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen in un action. Un agente antiterrorismo deve proteggere una modella.

Detective Knight – La notte del giudizio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Primo capitolo di una trilogia action con Bruce Willis. Un detective deve catturare i rapinatori che hanno ferito un suo collega.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

A-X-L: un’amicizia extraordinaria, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un giovane biker si imbatte in un cane robot in fuga dagli scienziati che lo hanno creato per scopi militari.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Black Butterfly, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Piper Perabo, Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers in un thriller. La vita di uno scrittore in crisi creativa viene stravolta da un vagabondo con un segreto.

Strange but true, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Brian Cox, Margaret Qualley e Greg Kinnear in un thriller soprannaturale. Una ragazza afferma di essere incinta del ragazzo morto cinque anni prima.

FILM MUSICAL DA VEDERE STASERA IN TV

The land of dreams, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Musical con Edoardo Pesce e Stefano Fresi. Una giovane emigrata lavapiatti sogna di fare la cantante, un incontro le cambierà la vita.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Tali e quali, ore 21:25 su Rai 1

Carlo Conti alla conduzione del format di successo che stavolta vede cimentarsi sconosciuti e non vip.

L’isola delle 30 bare, ore 21:20 su Rai 2

Miniserie francese in un cui una madre cerca di scoprire la verità sulla morte del figlio.

Il cattivo poeta, ore 21:20 su Rai 3

Sergio Castellitto interpreta Gabriele D’Annunzio nel biopic sul poeta.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

La ragazza e l’ufficiale, ore 21:20 su Canale 5

Serie TV ambientata nella Prima Guerra Mondiale che racconta l’amore tra una ragazza e un militare.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Mississippi Burning – Le radici dell’odio, ore 21:15 su La7

Gene Hackman e Willem Dafoe in un thriller in cui due agenti dell’FBI indagano su alcune morti generate dal Ku Klux Klan.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.