Chi è Bianca Berlinguer: direttrice, conduttrice, grande nome del giornalismo italiano

Bianca Berlinguer è uno dei nuovi volti di Mediaset.

Nata a Roma il 9 dicembre del 1959, figlia dello storico segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, la giornalista e conduttrice è stata per anni un volto di Raitre e in particolare del Tg3, di cui è stata anche direttrice dal 2009 al 2016.

Laureata in Lettere alla Sapienza, entra nel mondo del giornalismo nei primi anni 80 lavorando al “Messaggero”, dopo un periodo di praticantato al “Radiocorriere”. Ma sin da subito la televisione è un campo in cui inizia a muoversi, collaborando con “Mixer” di Giovanni Minoli come redattrice, sin dal 1985. Entra poi in pianta stabile al Tg3. Ne diventa la conduttrice principale dell’edizione serale dal 1991, ruolo che manterrà fino al 2016, anche rivestendo la carica di direttrice.

Lasciato il tg della Rete, passa a condurre “Cartabianca”, approfondimento della prima serata del martedì di Raitre, programma che guida dal 2016 al 2023, quando decide di lasciare la Rai dopo 34 anni.

La vita privata Biancamaria Berlinguer (questo il suo nome completo), ha tre fratelli Maria Stella, Marco e Laura. Quest’ultima è giornalista di TgCom24 nonché moglie di Luca Telese. Bianca è stata sposata col collega Stefano Marroni mentre da molti anni il suo compagno è Luigi Manconi, con cui ha avuto l’unica figlia Giulia nel 1998.