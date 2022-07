Forbes ha stilato la classifica delle donne che si sono fatte da sole e la cantante è in assoluto quella che guadagna di più

Ha superato persino Kim Kardashian. A 40 anni Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti. Forbes ha stilato la classifica delle donne che si sono fatte da sole e la cantante è in assoluto quella che guadagna di più. Un impero che non dipende solo dalla musica ma anche e soprattutto dalle attività extra come quelle nel mondo del beauty.

Basti pensare che nel 2020 la sua linea di make up le ha reso più di 550 milioni di dollari. Una montagna di soldi che arriva anche da una linea di lingerie. E, infine, c’è la musica, che le ha permesso di vincere ben 9 Grammy Awards.

“Continuerò a lavorare, non sarà un numero a fermarmi, il mio impero crescerà ancora, ha detto la cantante al “New York Times”. D’altronde adesso ha anche un figlio da mantenere…