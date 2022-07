Luna di miele tropicale per Britney Spears e Sam Asghari

Un mese dopo il matrimonio, la popstar ha mostrato ai fan sui social alcuni momenti del suo viaggio

Un mese dopo essersi sposati, Britney Spears e Sam Asghari stanno passando del tempo in una località tropicale sconosciuta per una romantica luna di miele.

La popstar ha pubblicato alcuni video che la riprendono su uno yacht con il marito tra coccole e balli e a mollo in bikini nell’acqua cristallina.

Nei video social pubblicati Britney ha raccontato che ha passato il tempo guardando “Come farsi lasciare in 10 giorni” (la sua “commedia preferita di tutti i tempi”) e facendo spuntini a base di frutta, “perché è troppo caldo e afoso per mangiare cibo caldo”.



Solo qualche giorno fa, a fine giugno, la popstar aveva spiegato di non aver fatto ancora il viaggio di nozze perchè aveva cambiato casa. Dopo il matrimonio avvenuto nella villa di Thousand Oaks in California il 9 giugno scorso, la Spears aveva scritto sui social: “Non sono ancora stata in luna di miele”, aggiungendo: “mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa più o meno nello stesso periodo”.