Loredana Bertè, l’annuncio social per ritrovare un suo vecchio giubbotto

Loredana Bertè su Instagram: “Cercasi giubbotto vintage in velluto nero foderato di rosso di Yamamoto Kansai! Mi aiutate? In palio due biglietti per uno dei miei concerti a vostra scelta”

Un messaggio ai tantissimi fan che seguono il suo profilo Instagram per aiutarla nella ricerca di un giubbotto dal grande valore affettivo. Nelle scorse ore Loredana Bertè ha pubblicato una richiesta che ha subito ottenuto grande attenzione mediatica.

LOREDANA BERTÈ, LE PAROLE SU INSTAGRAM

Un giubbotto degli anni ’70 indossato anche da John Lennon. L’artista ha chiesto aiuto ai suoi fan per la ricerca del capo.

Le parole della cantante hanno immediatamente colpito il pubblico, questo il messaggio scritto nella didascalia: “AAA cercasi giubbotto vintage in velluto nero foderato di rosso di Yamamoto Kansai! Mi aiutate? In Palio due biglietti per uno dei miei concerti a vostra scelta”.

Nel frattempo Loredana Bertè sta conquistando le classifiche con il nuovo brano Mare malinconia in collaborazione con Franco126.

La canzone ha subito fatto centro nel cuore del pubblico candidandosi a tormentone dell’estate 2022, il suo videoclip ufficiale ha superato 200.0000 visualizzazioni su YouTube.