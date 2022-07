George Clooney, all’asta per 40.000 dollari il suo costume in Batman & Robin

La Heritage Auctions ha annunciato un’asta dal 22 al 23 luglio in cui si potrà acquistare l’iconico costume di Batman indossato da George Clooney nel 1997: si parte da 40.000 dollari

I fan di Batman hanno l’occasione di aggiudicarsi un pezzo da collezione estremamente importante legato all’Uomo Pipistrello più famoso al mondo. Infatti, la Heritage Auctions ha organizzato un’asta dal 22 al 23 luglio in cui si potrà acquistare la tuta di Batman indossata da George Clooney, interprete dell’eroe di Gotham City nel film Batman & Robin di Joel Schumacher del 1997. La base d’asta è di 40.000 dollari.

I COMMENTI SULL’ASTA

Joe Maddalena, vice presidente della Heritage Auctions, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’evento: “È il costume facilmente più famoso di tutti i film di Batman, basti pensare che dopo tutti questi anni è ancora al centro dell’attenzione”. Il riferimento, in particolare, è alle critiche che tale costume ha ricevuto soprattutto per mettere in evidenza i capezzoli di Batman. A tal proposito, l’ideatore del vestito José Fermandez ha tenuto a precisare di essersi ispirato alle armature dei centurioni romani: “Non so esattamente a cosa stessi pensando all’epoca, ricordo di aver aggiunto i capezzoli. Non avevo idea che se ne sarebbe parlato così a lungo”. Per la precisione, il costume con i capezzoli era già stato introdotto nel precedente Batman Forever, un outfit che era piaciuto così tanto al regista Joel Schumacher tanto da chiedere a José Fernandez di metterli ancora più in mostra nel film successivo, nonostante il costumista non fosse totalmente d’accordo. Tra gli altri oggetti all’asta, c’è il bastone da passeggio dell’Enigmista di Batman Forever, interpretato da Jim Carrey, che parte da una base d’asta di 8.000 dollari, ma anche il costume viola del Joker di Jack Nicholson, che abbiamo visto in Batman di Tim Burton. In questo caso, si parte da 65.000 dollari.

IL FLOP DI BATMAN FOREVER E BATMAN & ROBIN

Sia Batman Forever che Batman & Robin, i due film sull’Uomo-Pipistrello girati da Joel Schumacher, non hanno riscosso il successo sperato. Le due pellicole, infatti, sono risultate troppo lontane dall’universo di Batman, soprattutto per quanto concerne i dialoghi e la rappresentazione dei villain. Queste le parole di Joel Schumacher a riguardo: “Se ci fosse qualcuno che lo stesse guardando, che… diciamo, ha amato Batman Forever, e aveva grandi aspettative per Batman & Robin, se li ho delusi in qualche modo, allora vorrei tanto scusarmi, perché non era mia intenzione. Volevo solo farli divertire”. Al centro delle critiche anche l’interpretazione di George Clooney, definita un insuccesso tale tanto addirittura che qualcuno pensò che la sua carriera fosse in declino, evento in questo caso che non si è assolutamente verificato.