Fedez fa pace anche con Salmo, gag con bottiglia in testa a San Siro

Dopo J-Ax e Fabio Rovazzi il rapper si chiarisce anche con il collega sardo

Dopo J-Ax e Fabio Rovazzi, Fedez fa pace anche con Salmo. A sorpresa appare sul palco di San Siro al concerto del rapper sardo. E inscena una gag: entra con una bottiglia in mano e urla: “Un brindisi alla felicità”, per poi spaccarla in testa al collega che crolla a terra, naturalmente per finta.

“Questo per me è l’anno delle good vibes, vi ricordate il litigio che ho avuto con Fedez? Alla fine ci siamo beccati e abbiamo fatto pace”, esordisce Salmo.

“E’ un gioco, succede, alla fine non ci vogliamo mai veramente male – prosegue – Alla fine comunque ci si becca con le persone, noi ci siamo beccati. Abbiamo fatto la pace, perché alla fine funziona così, no? Siamo diventati amici, e so che non farebbe mai assolutamente niente di male alle mie spalle e so che posso fidarmi di lui. Lo spero vivamente”.

Fedez non si è risparmiato e ha scelto un brano di Fabri Fibra che parla proprio di lui: “Odio i rapper banali chi li produce e chi li segue/10 in comunicazione/Non uso mai l’inglese/Ora faccio un’eccezione/Fuck Fedez”. Le ultime parole sono state ripetute dal pubblico. “Come? Buona serata a tutti ragazzi”, dice Fedez. “. Salmo conclude: “Stasera offre Fedez, raga”.