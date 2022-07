Calvin Harris, il nuovo singolo è Stay With Me con Justin Timberlake, Halsey e Pharrell

Il 5 agosto Calvin Harris pubblicherà il nuovo disco Funk Wav Bounces Vol. 2

L’artista scozzese, classe 1984, ha annunciato l’arrivo del nuovo brano in collaborazione con tre grandi nomi della scena discografica internazionale. Stay With Me arriverà sul mercato venerdì 15 luglio.

CALVIN HARRIS, IN ARRIVO STAY WITH ME

Funk Wav Bounces Vol. 2 è il titolo del nuovo progetto di Calvin Harris che debutterà sul mercato tra poche settimane, più precisamente il 5 agosto.

Nei mesi scorsi l’artista ha alzato il sipario sulla nuova era discografica con il brano Potion in collaborazione con Dua Lipa e Young Thug. La canzone ha riscosso ottimi consensi totalizzando anche oltre venti milioni di visualizzazioni su YouTube.

Successivamente, Calvin Harris ha lanciato un secondo singolo tratto dall’album, ovvero New Money con 21 Savage.

Ora, Calvin Harris ha annunciato l’arrivo di Stay With Me in un post sul profilo Instagram che conta più di dieci milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Il brano potrà contare sulla presenza di tre grandi stelle delle sette note, ovvero Justin Timberlake, Halsey e Pharrell.