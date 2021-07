Rete 4, stasera torna “Zona Bianca”

Stasera, mercoledì 7 luglio, al centro di “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 e condotto da Giuseppe Brindisi, in onda in prima serata su Retequattro, un approfondimento sul Ddl Zan e sulla rottura nella maggioranza di Governo tra Pd, M5S e Italia Viva.



Inoltre, un focus sarà dedicato alla variante Delta del Coronavirus e ai rischi legati ai controlli negli aeroporti italiani per i voli provenienti dall’estero. Nel corso della puntata si discuterà anche delle ultime novità rispetto al caso Saman, con la richiesta di rogatoria internazionale avanzata dall’Italia nei confronti dei genitori della ragazza. Infine, la trasmissione dedicherà spazio alla scomparsa di Raffaella Carrà.



Tra gli ospiti di questa puntata: Vittorio Feltri, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, il professor Matteo Bassetti, Iva Zanicchi, Daniele Capezzone e Alessandro Cecchi Paone.