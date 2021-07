Gente in edicola domani, 8 luglio: speciale di 20 pagine dedicato a Raffaella; Mara Carfagna; Lino Banfi

Su “Gente”, Lino Banfi: «Ho celebrato il matrimonio di mia nipote»

Lino Banfi posa in esclusiva per “Gente”, in edicola da giovedì 8 luglio, con la nipote Virginia, primogenita di sua figlia Rosanna, nel giorno del suo matrimonio. È stato Lino a officiare la cerimonia all’aperto. «Era da un anno che dovevamo fare questo matrimonio, ma la pandemia l’ha fatto posticipare. Virginia e Gianluca hanno scelto il rito civile e avevano espresso il desiderio che fossi io a celebrarlo.

Nel pomeriggio del 3 luglio i ragazzi sono stati sposati da Guido Di Bartolomeo, il sindaco di Bolognano, nel pescarese, che subito dopo mi ha conferito la cittadinanza onoraria. Ho avuto così la delega dal sindaco che mi ha ceduto la fascia per un giorno. Al tramonto, nella tenuta del mio amico imprenditore Marcello Zaccagnini, sono stato l’orgoglioso officiante di una cerimonia bis a cielo aperto».

«La prima estate con Vittoria? Impegnativa e bellissima, diversa da tutte: lei ha i suoi ritmi, e bisogna rispettarli». Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, racconta a “Gente”, in edicola da giovedì 8 luglio, i primi bagni di sole e mare con la sua primogenita nata a ottobre. «Al mare molto presto, a casa nelle ore più calde. Ho scoperto la bellezza della spiaggia quasi deserta di prima mattina e il calore della solidarietà tra mamme: a quell’ora ci siamo solo noi e qualche patito del fitness che corre sulla battigia», continua il ministro, che insieme al compagno Alessandro Rubén e alla piccola Vittoria si è concessa un weekend di relax a Sabaudia.

