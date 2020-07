Tornano i set cinematografici: Luca Argentero e Matilde Gioli finalmente al lavoro sul set di ‘Doc’

L’attore nuovamente con il camice di Andrea Fanti: ‘Stiamo tornando’. La fiction in primavera ha riscosso un successo senza eguali su Rai Uno

Tornano finalmente i set cinematografici, l’attesa è finita per le fan di Luca Argentero. Riprendono le riprese di “Doc – Nelle tue mani”. L’attore e Matilde Gioli tornano sul set con il resto del cast per completare la produzione degli episodi della prima stagione. La fiction con protagonista Andrea Fanti la primavera scorsa ha riscosso un successo senza eguali su Rai Uno.



Il pubblico è già in fibrillazione in attesa di vedere come vada a finire. “Ebbene si siamo tornati sul set e presto ritorneremo”, dice Luca Argentero nelle sue IG Stories. Indossa nuovamente il camice del medico al centro delle vicende narrate in “Doc – Nelle tue mani”. L’emergenza sanitaria è alle spalle e lui e Matilde Gioli sono sul set.

“Sono venuta a vedere se è tutto pronto. E’ tutto pronto, si ricomincia”, scrive la Gioli. L’entusiasmo è alle stelle. Il 16 aprile scorso la storia si era bloccata, perché, causa pandemia, non si erano potuti girare gli ultimi episodi della prima stagione della serie tv, anche se il finale già esisteva.

“Ma io non svelo nulla. Perché la serie è scritta in modo denso, succede qualcosa ogni minuto, rovinerei tutto – aveva detto a fine aprile scorso Argentero a Tv Sorrisi e Canzoni – Vi anticipo, però, che il ‘gran finale’ è stato già girato. Alcune risposte ci saranno, qualcos’altro, invece, resterà aperto…”. Poi su un’ipotetica seconda stagione, il protagonista aveva sottolineato: “Io la farei“.

“Speriamo di finire le riprese per giugno”, aveva anticipato a Fanpage il regista Jan Michelini, lasciando intendere che si augurava la serie si concludesse tornando in onda in autunno. C’è un po’ di ritardo, ma forse la produzione farà miracoli per far sì che la fiction possa arrivare prima della fine del 2020.





Annamaria Capozzi, Gossip.it