Gianmaria Antinolfi, ecco chi è il nuovo (presunto) amore di Belen Rodriguez

La showgirl argentina ha trascorso il weekend tra Napoli e Capri, e una serie di foto parrebbero confermare l’amore con un imprenditore. Lei non conferma né smentisce, si dice solo: «Feliz!»

Sembrava destinata a un’estate solitaria, Belén Rodriguez, ma il colpo di scena è arrivato presto. E nelle ultime ore i gossip si sono scatenati per via di una serie di foto che la ritraggono insieme all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Che dopo l’addio a Stefano De Martino, Belén abbia già ritrovato l’amore? Dalla diretta interessata nessuna conferma né smentita, solo una foto e una didascalia essenziale: «Feliz! E voi?».

Nulla trapela, invece, dall’account Instagram di Gianmaria, privato e con poco più di mille follower.

Della presunta liason tra i due non si sa nulla. Gianmaria ha appena festeggiato 35 a Capri, con una festa piena di volti voti, oltre a Belén e al fratello Jeremias anche Nina Moric, da sempre acerrima nemica dell’argentina, ma che oggi avrebbe deposto l’ascia di guerra. Sales director fashion per due società che fanno capo al gruppo Kering, Gianmaria avrebbe conosciuto Belén grazie a Mattia Ferrari, imprenditore vicentino a cui lei è molto vicina, tanto che a inizio giugno si era vociferato persino di una storia tra i due, che restano però solo amici.

La nuova vita di Belén va di pari passo con quella dell’ormai ex Stefano De Martino, che nelle ultime settimane è stato considerato responsabile della crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, una vera e propria bomba, lanciata da Dagospia.

Il conduttore ha smentito categoricamente di avere una storia con la collega: «Tutto falso. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro, vi faccio sapere», la dichiarazione affidata a una Storia su Instagram. Alessia è in vacanza al Circeo con le amiche, Paolo non si vede mai, in nessuna foto. Difficile fare delle valutazioni, così come, al momento, è impossibile capire se ci sa davvero un collegamento o meno. Certo è che Belén, dopo il messaggio pieno di tristezza affidato ai social qualche settimana fa, sembra essere tornata a sorridere. Quello che è successo davvero tra lei e Stefano, però, resta mistero.

