Christian Vieri e la sua vita da bomber: in piscina con la sua principessa

A mollo con la piccola Stella è un papà tenero e affettuoso

La canzone “Una vita da bomber” spopola sui social e si candida a diventare il vero tormentone dell’estate 2020. Christian Vieri, insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, canta di fan in delirio, notti brave e belle donne. Se in passato era davvero così, oggi la sua vita da bomber è tutta un’altra musica.



Padre di famiglia modello, è dolcissimo con le figlie Stella e Isabel e con sua moglie Costanza Caracciolo. In piscina gioca con la sua primogenita: lei si gode il relax da principessa sul materassino rosa, lui la guarda con occhi pieni d’amore.

Del Vieri sciupafemmine e re delle notti mondane è rimasta solo l’ombra. Non ha perso certo la voglia di divertirsi e di godersi la vita, ma i suoi pensieri ora sono tutti per Costanza e le loro due figlie. Stella è nata nel novembre 2018, mentre Isabel nel marzo 2020 con un parto un po’ complicato. Sempre molto premurosi e attenti alla privacy, Bobo e la Caracciolo non mostrano mai in volto le loro piccoline: hanno persino denunciato chi ha pubblicato immagini della figlia più grande senza chiedere il consenso.

Anche nello scatto social durante il bagno in piscina, Stellina non si vede in viso. E’ ripresa di schiena mentre gioca con il papà, indossa un cappellino di paglia e un costumino a fiori con volant. Bobo la guarda perdutamente innamorato, con un tenero sorriso che gli illumina il viso. A mollo in vasca sfoggia tatuaggi e pettorali: il suo fisico si era un po’ appesantito negli ultimi tempi, ma lui ha approfittato della quarantena per la remise en forme. Alimentazione sana e allenamenti per l’ex calciatore, documentati sui social dalla moglie. Qualche strappo alla regola se lo concede e nelle storie di Instagram prima dice: “Sono le 22:58 e ho una fame assurda”, poi spazzola un piatto di lasagne. Dieta rovinata? Non importa… alle sue donne piace proprio così com’è.





Tgcom24.mediaset.it