Rai2, oggi andrà in onda la finale del Mondiale femminile di Francia: non perdete la partita Usa-Olanda

Le campionesse del mondo da una parte, a caccia dellla conferma (e della quarta stella), le campionesse d’Europa dall’altra, alla ricerca della consacrazione e di un primo, storico successo.

La finale del Mondiale di Francia 2019, in programma alle 17.00, vedrà in campo il meglio, in questo momento, del calcio femminile: la tradizione degli Stati Uniti, sorretti dalle parate di Alyssa Naeher e trascinati da Alex Morgan, sei gol in cinque partite e il sigillo in semifinale alle inglesi, nel giorno del trentesimo compleanno e con tanto di polemiche per l'”esultanza del tè”, contro la potenza giovanile dell’Olanda, fenomenale nel gioco aereo, come l’Italia ha, purtroppo, imparato a proprie spese nei quarti.

Le arancioni arrivano alla finale con un giorno in meno di riposo e con le scorie nei muscoli dei supplementari giocati contro la Norvegia in semifinale, le statunitensi sono le logiche favorite ma, come quesa straordinaria edizione iridata ha dimostrato fin dal primo giorno, i pronostici sembrano fatti apposta per essere smentiti.

USA-Olanda sarà trasmessa in diretta, su Rai2, subito dopo la conclusione della seconda tappa del Tour de France, a partire dalle 16.45: telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico.