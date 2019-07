Nerd o vintage, ecco i dieci baci più amati delle serie tv

Il 6 luglio è il World Kiss Day, nato in Gran Bretagna

Alcuni li abbiamo attesi a lungo e ci sono voluti episodi o addirittura stagioni: parliamo dei baci nelle serie TV, scene iconiche presenti in tutte le principali produzioni, capaci di rimanere impresse nella mente, e nei cuori, per quasi 7 spettatori su 10 (68%). Alcune di esse sono delle vere e proprie scene cult e, se è vero che oltre un italiano su tre (34%) preferisce le serie TV ai film (27%), in occasione del World Kiss Day abbiamo voluto scoprire quali sono i baci delle coppie preferite sul piccolo schermo che hanno fatto emozionare ed immedesimare il pubblico. Il primo bacio “nerd” tra Amy e Sheldon della serie “The Big Bang Theory” è di poco preferito (81%) rispetto all’incontro di labbra tra Jon Snow e Daenerys (79%) con il quale si apre la prima puntata dell’attesissima stagione finale de “Il Trono di Spade”. Sul gradino più basso del podio troviamo il bacio “vintage” tra Carrie e Big della serie cult “Sex and the City” (71%).E’ quanto emerge da uno studio di Baci Perugina in occasione della Giornata Mondiale del Bacio, che si celebra in tutto il mondo il 6 luglio. La ricerca è stata condotta su circa 6000 italiani uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community per capire qual è il bacio più amato legato alle serie tv.Per gli amanti del romanticismo il World Kiss Day, che ricorre ogni anno il 6 luglio dal 1990, quando nacque in Gran Bretagna, è la giornata per ricordare non soltanto i propri baci, ma anche quelli delle coppie protagoniste dei grandi romanzi del passato o nate più recentemente grazie alle fiction televisive. Ma cosa guardano maggiormente in tv gli italiani? Con l’avvento dello streaming e dell’on demand sul piccolo schermo, con piattaforme nate appositamente dedicate ad esse, le serie tv sono preferite da oltre un italiano su tre (34%) rispetto alle pellicole cinematografiche (27%) e a trasmissioni d’intrattenimento (22%). Perché? Le serie tv sono preferite principalmente in quanto permettono di esplorare trama e protagonisti in maniera più dettagliata (77%) rispetto ad una pellicola cinematografica. Ancora, favoriscono la socialità (69%) consentendo di discutere e condividere con altre persone le diverse puntate sui social e su whatsapp, e creano maggiore empatia ed immedesimazione (53%) con i personaggi protagonisti.Il sempre maggior spazio che la gente dedica alla visione delle serie tv preferite durante il proprio tempo libero è motivato anche da diverse ricerche internazionali che hanno analizzato tale fenomeno. Secondo una ricerca del “Group Processes & Intergroup Relations” i personaggi con cui ci identifichiamo ci influenzano a tal punto da trasformare la nostra idea sugli altri e sulle relazioni, riducendo talvolta anche i nostri pregiudizi. Al contrario, uno studio dalla Royal Society Open Science dimostra che le serie tv altamente emotive stimolerebbero centri nervosi capaci di rilasciare le endorfine, gli ormoni del benessere. Il “boom” delle serie tv negli ultimi anni è confermato dai numeri diffusi dalla rete via cavo FX: basti pensare che nel lontano 2002 le serie prodotte erano 182 contro una media di 500 negli ultimi anni. Nel 2013, l’anno in cui ha debuttato “House of Cards”, Netflix ha distribuito 24 serie nuove, mentre nel 2017 il numero è salito a 117. Ma tra le serie tv quali tipi di scene rimangono maggiormente impresse? Per la maggioranza (73%) è la morte di uno dei personaggi principali, capace di far piangere milioni di fan, e nei casi estremi portare anche ad abbandonare la serie. Per altri la scena cult è rappresentata dal bacio di uno dei protagonisti (68%), a volte atteso per puntate o addirittura stagioni, e la scoperta del colpevole di un omicidio (55%). Quali sono, infine, i baci più appassionanti e quindi le coppie più iconiche delle serie tv? Al primo posto (81%) troviamo il tanto atteso primo bacio “nerd” tra Amy e Sheldon della serie “The Big Bang Theory”, schioccato durante la serata di San Valentino trascorsa in un vagone ristorante restaurato di un antico treno. Di poco distanziato è il bacio tra Jon Snow e Daenerys (79%) con il quale si apre la “premiere” della stagione finale de “Il Trono di Spade”, la serie più amata al mondo. Sul gradino più basso del podio troviamo una serie cult come “Sex and the City” con il bacio tra la protagonista Carrie ed il suo amato Mr. Big (71%), senza ombra di dubbio “La storia d’amore per eccellenza del piccolo schermo”, il giusto epilogo dopo un tira e molla infinto fatto di baci, litigi e tradimenti celebri. Al quarto posto un’altra coppia vintage, quella composta da Rachel e Ross di “Friends” (67%): dopo un corteggiamento che durava fin dai tempi del liceo ed una serie di tira e molla, riappacificazioni e litigi che hanno contraddistinto tutte le 10 stagioni, la serie si conclude con il ricongiungimento finale, sognato da milioni di fan. La top five è chiusa dagli eterni Brenda e Dylan di “Beverly Hills 90210” (62%), telefilm cult degli anni Novanta: i due si lasceranno e riprenderanno più volte, e Dylan scoprirà poi di amare in realtà Kelly, ma i due hanno fatto coppia per quasi tutte e quattro le prime stagioni della serie e Brenda resterà per sempre innamorata di lui. A chiudere la top ten è il bacio gay tra Ian e Mickey in Shameless, una delle coppie telefilmiche più appassionanti degli ultimi anni. Ian e Mickey hanno attraversato parecchie traversie lungo le prime stagioni, passando dall’odio all’amore, dal rifiuto all’accettazione ed è nella quinta puntata della terza stagione che Mickey, che non ha mai baciato Ian perché è una “cosa da gay”, a sorpresa lo fa. Ian inizia così a sperare che il ragazzo stia prendendo consapevolezza dei suoi sentimenti.

ECCO LA TOP 10 DEI 10 BACI PIÙ AMATI DELLE SERIE TV:

Il bacio tra Amy e Sheldon in “The Big Bang Theory” (81%)

Il bacio tra Jon Snow e Daenerys ne “Il Trono di Spade” (79%)

Il bacio tra Carrie e Big di “Sex and the City” (72%)

Il bacio tra Rachel e Ross di “Friends” (67%)

Il bacio tra Brenda e Dylan “Beverly Hills 90210” (62%)

Il bacio tra Blair e Chuck “Gossip Girl” (58%)

Il bacio tra Lorelai e Luke “Una mamma per amica” (51%)

Il bacio tra Meredith e Derek “Grey’s Anatomy” (48%)

Il bacio tra Clark e Lana “Smallville” (41%)

Il bacio tra Ian e Mickey “Shameless” (37%)

lastampa.it