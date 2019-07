Francesco Monte: “Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente con la propria immaginazione e perversione mentale”

Rompe il silenzio, Francesco Monte. Dopo la rottura con Giulia Salemi si sfoga con un lungo post su Instagram in cui dà la sua versione dei fatti e chiede rispetto, parole che arrivano dopo lo scoop di Spy, secondo cui Monte avrebbe iniziato la liason con Isabella De Candia già ai primi di aprile, quando ancora era fidanzato con Giulia Salemi, di fatto tradendola.

“In questo ultimo mese ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente con la propria immaginazione e perversione mentale. […] Minacce di ustioni con l’acido, di morte (paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e che poi vi mostrerò in seguito in modo da far capire la follia raggiunta), messaggi verso parenti, amici…”, si sfoga un Monte furibondo.

Dunque, Francesco dà la sua versione dei fatti: “La storia tra me e Giulia si è conclusa come la maggior parte delle persone civili e adulte fanno, parlando! Avendo compreso che per incompatibilità sarebbe stato impossibile andare avanti”. Il modello pugliese, insomma, non riconosce nessuna delle motivazioni che terze persone in queste settimane hanno riferito come causa della rottura con la Salemi e soprattutto smentisce qualsiasi flirt che gli è stato attribuito negli ultimi 30 giorni.

