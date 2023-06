Nicola Porro verso il rinnovo alla Mediaset

Nicola Porro sempre più volto centrale di Mediaset, al posto di Barbara Palombelli.

La soffiata è arrivata dopo “il rinnovo del contratto” con Mediaset arrivato nella mattinata di martedì 6 giugno.

Il conduttore di Quarta Repubblica non sarebbe solo stato riconfermato alla guida del talk politico di Rete 4 del lunedì sera. Per lui, infatti, sarebbe arrivata anche la conduzione di Stasera Italia. “Questa mattina – si legge – Nicola Porro ha rinnovato il contratto con il Biscione per la nuova stagione”. Ecco dunque lo scoop: “Nicolino terrà banco con Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli”.

Reduce dall’intervista a Giorgia Meloni, il giornalista era già al centro del gossip. Solo qualche giorno fa TvBlog parlava di un suo arrivo a Stasera Italia dopo “aver detto no alla Rai”. Per la Palombelli, di cui il sito ha anticipato l’esistenza di un progetto di un programma di medicina dal titolo Curami, cui la giornalista sta lavorando per Mediaset, resterebbe in ogni caso la conduzione di Forum.

Il conduttore ha un contratto in scadenza il 30 giugno e si appresta a rinnovarlo per tornare alla guida da settembre di Quarta Repubblica.