Miss Italia e Bella Ma’ quando li rivedremo in Rai

Il pomeriggio di Rai 1 potrebbe presto cambiare volto, lasciando spazio ad alcune novità. Man mano che ci si avvicina alla data di presentazione ufficiale dei palinsesti, sono sempre di più le voci che circolano sui conduttori e sui programmi di Viale Mazzini. È stato TvBlog, in particolare, a riportare un curioso retroscena.

Sembrerebbe sempre più data per scontata l’uscita di scena di Serena Bortone da Rai 1, anche se non si è ancora, di fatto, concretizzata. Per la conduttrice di Oggi è un altro giorno si prospetterebbe un passaggio a Rai 3, con un nuovo programma di informazione. Viene dunque da chiedersi quale programma e quale conduttore possano prendere il suo posto sul primo canale, dopo le voci circolate nelle scorse settimane. Stando al retroscena, in un primo momento si pensava che il candidato numero uno fosse Bella Ma’, che si sarebbe collocato alle ore 14 su Rai 1.

Le fonti Rai avrebbero però prontamente smentito questa indiscrezione, reputandola non vera. Sembra che Bella Ma’, diretto e condotto da Pierluigi Diaco, sia destinato a rimanere nel pomeriggio di Rai 2, dove sarà confermato, con ogni probabilità, anche Ore 14 di Milo Infante. Dopo questi due programmi, la linea potrebbe passare ad un nuovo varietà, prodotto insieme a Radio 2. Si tratterebbe di una versione televisiva di Happy Family con i gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma.

Per il pomeriggio di Rai 1, sarebbero diversi i volti papabili per la conduzione. Si parlerebbe di Roberta Capua, Rossella Brescia e Nunzia De Girolamo, ma non solo. Le ipotesi parlano di un possibile ritorno di Caterina Balivo in questa fascia oraria. Mancano ancora diversi giorni alla presentazione ufficiale dei palinsesti e non è dato sapere quali cambiamenti, tra quelli vociferati, verranno effettivamente attuati.

Un’altra voce che circola con insistenza è quella del rinvio di Miss Italia 2023 su Rai 1. Sembrerebbe possibile un ritorno della finale in tv, ma con probabile collocazione nel mese di gennaio. Nel programma verrebbe coinvolta Milly Carlucci, come già accadde nel 2009 e nel 2010. Qualora Miss Italia fosse effettivamente collocato a gennaio, la conduttrice di Ballando con le Stelle potrebbe occuparsene, avendo, per allora, probabilmente concluso gli impegni con lo show del sabato sera. Lo scenario rimane in evoluzione e non sono da escludere colpi di scena.