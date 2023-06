Arriva su Prime Video “Pesci Piccoli” la serie The Jackal

“Siamo gli Avengers della comicità”, così i The Jackal si descrivono alla vigilia dell’uscita su Prime Video della loro prima serie, dal titolo Pesci Piccoli. Nei sei episodi c’è tutta l’intenzione di veder trionfare il bene, pur riuscendo a non scadere nella retorica tanto al kg. Un sano elogio alla normalità in un momento storico che passa costantemente attraverso la lente dei social, tra un balletto di Tik Tok e foto ritoccate da postare con didascalie posticce a orari prestabiliti. Qui invece ci ritroviamo in una piccola agenzia di provincia, una terra di nessuno che tiene lontane le giovani promesse delle agenzie che contano (i pesci grossi, appunto) e chiunque voglia ambire a fare un minimo di carriera nel mondo della comunicazione. Soldi? Davvero troppo pochi.

Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici. Trascorrono le loro giornate a convincersi che le quattro mura dell’ufficio nel quale ruotano le loro vite possono bastare a definire i contorni della loro professionalità, che boccheggia tra picchi di creatività e un budget sempre troppo basso per esprimerla in pieno. “Raccontiamo i piccoli contesti lavorativi di provincia in cui decine di persone lavorano tutti i giorni nel mondo della comunicazione e riescono a ritagliarsi dei rituali, all’interno dell’ufficio, come il contenitore delle merendine a forma di palla o il karaoke”, spiega il regista Francesco Ebbasta.

Un tempo più lento, capace di restituire le gioie della condivisione, di una colletta per un regalo di compleanno o di una pacca sulla spalla in un momento difficile, di un gesto che possa fare del bene a prescindere dal ritorno che ci si aspetterebbe. L’agire in modo incondizionato, tornare a sentirsi senza profitto, l’annullamento degli obiettivi come unica possibilità per tornare a stabilire un contatto sincero. Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto anche di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo.