Apple Tv+ annuncia ufficialmente la docuserie su Messi

La serie racconterà il viaggio di Messi attraverso le cinque partecipazioni ai mondiali, compresa ovviamente l’ultima trionfale esperienza in Qatar, quando La Pulce ha alzato la coppa da capitano dell’Albiceleste.

“Vincere una Coppa del Mondo sarebbe un sogno fantastico e il modo migliore per chiudere la mia carriera”, aveva detto il calciatore prima dell’inizio del Mondiale. “È da anni che lo desidero e che ci lavoro. Ho pensato a tutte le possibili scenari… la prima partita, gli ottavi, i quarti, la semifinale e la finale. E lo vivrò come qualcosa di unico, perché è l’ultimo mondiale. Finire la carriera con una Coppa del Mondo sarebbe il compimento di un sogno”.



La serie è stata girata a Parigi, in Qatar e in Argentina, seguendo il sette volte vincitore del Pallone d’Oro attraverso le sue cinque presenze alla Coppa del Mondo e la vittoria dell’Argentina nella Coppa del Mondo Qatar 2022, in una delle finali più emozionanti della storia. Con le sue stesse parole, Messi racconta la storia della sua incredibile carriera con la nazionale di calcio dell’Argentina, fornendo uno sguardo intimo e senza precedenti sulla ricerca di una vittoria nella Coppa del Mondo.



La docuserie, ancora senza titolo, è prodotta da Tim Pastore, Patrick Milling Smith, Brian Carmody, Matt Renner, Jon Henion e Juan Camilo Cruz, frutto di una collaborazione tra Apple, Smuggler Entertainment e Pegsa. I registi hanno accompagnato Messi nell’avventura della Coppa del Mondo Qatar 2022, riprendendo momenti unici prima, durante e dopo l’impresa epica della nazionale argentina. Più in generale la docuserie ripercorre il cammino emozionante della sua prima partita con l’Argentina (quando venne espulso dopo un minuto), fino alla consacrazione definitiva dello scorso dicembre.