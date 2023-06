‘Affari tuoi’ chiude con ascolti strabilianti

E’ tempo di saluti per Amadeus che probabilmente mai si sarebbe aspettato di raggiungere, con la nuova edizione di Affari tuoi, i record di ascolti che ha sfiorato con le puntate in onda in questo ultimo mese. E invece è successo: puntate dal 27% di share, puntate viste da oltre 5 milioni di spettatori.

Un successo che in pochi si aspettavano. Lo stesso Amadeus, commentando nella sua intervista per FQ Magazine, rivela che era una scommessa. Non sapevano se ci sarebbe stata una vera e propria resurrezione, quello che è accaduto, oppure se sarebbe morto per sempre.

Affari tuoi è rinato tanto che, a settembre, non torneranno subito I Soliti Ignoti, ma rivedremo il gioco dei pacchi, che quest’anno a dire il vero, è diventato il gioco delle valigette.

Quando Giuseppe Candela nella sua intervista per Il fatto Quotidiano ha chiesto ad Amadeus se si aspettava questo genere di successo, con il pubblico di nuovo incollato davanti alla tv in access prime time per seguire il gioco dei pacchi, il conduttore di Rai 1 ha risposto:

No, sarei presuntuoso. A me è sempre piaciuto Affari Tuoi. Quando quest’anno mi è stato affidato ho detto a Endemol e alla Rai che avrei voluto cambiarlo, si sono fidati. Abbiamo cambiato il pacco, aggiunto il tritadocumenti a cui avevo già pensato in passato. Guardavo la versione originale di Affari tuoi perché mi piaceva che fosse più quiz e meno festa popolare, mi sono ispirato alle edizioni americana e olandese. Quando abbiamo iniziato a registrare mi sono detto le cose sono due: o il programma ‘resuscita’ o muore per sempre. Per fortuna è andata bene.

Amadeus ieri sera, salutando il pubblico, ha dato l’arrivederci a settembre ma in questa intervista ha spiegato che non si sa ancora se troneranno prima I soliti Ignoti oppure le valigette di Affari tuoi. Il conduttore ha rivelato di amare i due programmi allo stesso modo tanto quanto ama la possibilità di andare in onda in un programma quotidiano. Non sogna la prima serata, quella fascia, è la sua preferita.