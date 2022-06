Robbie Williams, celebra i suoi 25 anni di carriera con l’album XXV

Oltre ai brani che hanno fatto la storia, potremo ascoltare anche tre nuove canzoni: Disco Symphony, More Than This e The World and Her Mother. Uscirà il 9 settembre

Per celebrare i suoi 25 anni di carriera da solista, Robbie Williams ha annunciato l’uscita di XXV, il nuovo album da oggi in pre-order (https://robbiewilliams.com/pages/rwxxv) e in uscita il 9 settembre in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu). Il disco conterrà le sue più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi. Da oggi, inoltre, è disponibile in digitale la nuova versione della hit Angels (https://sme.lnk.to/RobbieWilliams-Angels).



XXV è un’altra enorme pietra miliare nella brillante carriera di uno dei più premiati artisti del mondo. Dopo l’enorme successo con i Take That, infatti, Robbie ha dato avvio alla sua carriera da solista 25 anni fa, nel 1997, con l’uscita del suo album di debutto Life Thru A Lens, diventando rapidamente famoso grazie a una combinazione di grandi hit, avvincenti spettacoli dal vivo e una personalità affascinante e divertente capace di attirare a sé fan da tutto il mondo. Life Thru A Lens è stato il primo album alla #1 di Robbie nel Regno Unito, dal quale sono stati estratti i singoli di successo Let Me Entertain You, pubblicato con il suo iconico videoclip in bianco e nero in cui l’artista indossa una tuta ingioiellata e un trucco monocromatico, e il leggendario brano Angels che rimane ad oggi il suo singolo più venduto e che lo ha reso famoso a livello internazionale.



Il nuovo album include anche Millennium, il primo brano da solista di Robbie ad aver raggiunto la #1 nelle classifiche dei singoli del Regno Unito, le hit Strong e No Regrets che hanno dominato le classifiche Top 10, e la sua seconda hit da solista a scalare le classifiche britanniche fino alla #1 She’s The One, tutti brani contenuti all’interno dell’album I’ve Been Expecting You del 1998. Da Sing When You’re Winning (2000), sono stati orchestrati e ri-registrati Supreme, Kids, Rock DJ in duetto con Kylie Minogue e accompagnato dal suo videoclip innovativo, e The Road To Mandalay. Sia l’edizione standard che quella deluxe conterranno l’inedito Lost, un brano commovente in classico stile Robbie Williams con un testo toccante, parti di pianoforte e archi crescenti. L’album conterrà altri 3 nuovi brani: Disco Symphony, More Than This e The World and Her Mother: “Sono così emozionato di annunciare l’uscita del mio nuovo album “XXV” che celebra molte delle mie canzoni preferite degli ultimi 25 anni – afferma Robbie Williams – Ogni brano occupa un posto speciale nel mio cuore, dunque è stato davvero elettrizzante registrarle nuovamente con la Metropole Orkest. Non vedo l’ora che lo ascoltino tutti”.



Questa la tracklist della versione standard di “XXV”:

1. Let Me Entertain You

2. Come Undone

3. Love My Life

4. Millennium

5. The Road To Mandalay

6. Tripping

7. Bodies

8. Candy

9. Supreme

10. Strong

11. Eternity

12. No Regrets

13. She’s The One

14. Feel

15. Rock DJ

16. Kids

17. Angels

18. Lost

19. Nobody Someday

20. Lazy Days

21. Hot Fudge

22. Sexed Up

23. More Than This

24. Disco Symphony

25. Better Man

26. Home Thoughts From Abroad

27. The World and Her Mother

28. Into The Silence

29. Angels (Beethoven AI)