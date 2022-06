Liam Neeson compie 70 anni, da Schindler’s List a Taken: i suoi film più famosi.

Nato nell’Irlanda del Nord, l’attore è diventato celebre in tutto il mondo con il ruolo del protagonista del capolavoro di Spielberg. Ha recitato in decine di pellicole, dalle commedie ai ruoli d’azione che hanno caratterizzato questi ultimi anni della sua carriera. Vanta una nomination all’Oscar, tre ai Golden Globe e ha vinto la Coppa Volpi a Venezia per la sua interpretazione in Michael Collins

Liam Neeson (all’anagrafe William John Neeson) compie 70 anni. Nato a Ballymena, in Nord Irlanda, il 7 giugno 1952, è uno degli attori più amati e versatili della sua generazione. Ha ottenuto consacrazione planetaria grazie a Schindler’s List, per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar. In carriera ha girato decine di pellicole di grande successo: ecco i suoi 20 film indimenticabili

MISSION (1986) – Dopo gli esordi al cinema nei primi anni ’80, in film come Excalibur e Il Bounty, ottiene un primo ruolo di rilievo nella pellicola di Roland Joffé. Neeson interpreta il missionario Fielding, che muore combattendo insieme ai Guaranì

DARKMAN (1990) – La prima parte da protagonista arriva con il film di Sam Raimi nel quale interpreta Peyton Westlake, uno scienziato che crea una pelle sintetica e vuole vendicarsi dopo essere rimasto sfigurato e dato per morto in un’esplosione. Diventa quindi una sorta di supereroe in questo fanta-horror cult

SCHINDLER’S LIST (1993) – Neeson ottiene il successo mondiale con il ruolo di Oskar Schindler, imprenditore tedesco realmente esistito, che durante la Seconda guerra mondiale salvò migliaia di ebrei dai campi di concentramento. Il film di Spielberg, capolavoro in bianco e nero, è stato un trionfo e Neeson ha ricevuto la sua prima (e unica) nomination all’Oscar come miglior attore ma la statuetta quell’anno è andata a Tom Hanks per Philadelphia

ROB ROY (1995) – Il film di Michael Caton-Jones, liberamente ispirato al celebre romanzo di Walter Scott, è ambientato nella Scozia del 1700. Neeson è il protagonista, il capo clan Robert Roy MacGregor. Nel cast insieme a lui ci sono Jessica Lange, John Hurt e Tim Roth

MICHAEL COLLINS (1996) – Un’altra grande interpretazione di Liam Neeson arriva nel film di Neil Jordan che racconta le vicende del patriota irlandese, leader militare degli oppositori repubblicani che lottavano per la libertà dagli inglesi. La pellicola trionfò a Venezia e l’attore vinse la Coppa Volpi come miglior interprete maschile. Ottenne anche una nomination ai Golden Globe (la sua seconda candidatura dopo quella per Schindler’s List)

I MISERABILI (1998) – Il regista Bille August, nella sua trasposizione cinematografica del romanzo di Victor Hugo, affida a Liam Neeson il ruolo del protagonista, l’ex galeotto Jean Valjean con il suo percorso di redenzione. Nel cast accanto a lui ci sono Geoffrey Rush e Uma Thurman

STAR WARS: EPISODIO I – LA MINACCIA FANTASMA (1999) – Nel primo film dopo la trilogia originale del franchise, George Lucas racconta le vicende del maestro Jedi Qui-Gon Jinn e del suo allievo Obi-Wan Kenobi. Liam Neeson interpreta il saggio insegnante e riprenderà il ruolo come doppiatore in alcuni film successivi della saga

GANGS OF NEW YORK (2002) – Martin Scorsese affida a Neeson il ruolo del “prete” Vallon, capo dei “Conigli Morti”, irlandesi e cattolici, sconfitti dalla banda rivale capeggiata dal “macellaio” Bill Cutting (interpretato da Daniel Day-Lewis). Vallon è anche il padre di Amsterdam, il personaggio di Leonardo DiCaprio che proverà a vendicare la sorte del padre. Curiosamente qualche anno dopo, Neeson avrebbe dovuto interpretare Lincoln nel biopic di Spielberg ma rinunciò alla parte, che andò proprio a Daniel Day-Lewis

LOVE ACTUALLY (2003) – Neeson ha interpretato anche film più leggeri. Un ruolo molto amato dai suoi fan è quello di Daniel nella pellicola corale diretta da Richard Curtis. È un uomo rimasto vedovo che deve badare a Sam, il figlio undicenne di sua moglie, aiutandolo a conquistare una sua compagna di scuola di cui si è innamorato

KINSEY (2004) – Nel film biografico di Bill Condon viene raccontata la vita del sessuologo Alfred Kinsey, interpretato da Liam Neeson. Lo studioso è l’autore del “rapporto Kinsey”, una delle prime opere ad analizzare scientificamente il comportamento sessuale e le sue conseguenze per gli umani. Questo ruolo è valso all’attore la sua terza e ultima candidatura ai Golden Globe

LE CROCIATE – KINGDOM OF HEAVEN (2005) – Nel kolossal epico di Ridely Scott, ambientato all’epoca delle Crociate, Neeson interpreta Goffredo di Ibelin (anche noto come Barisano) un cavaliere diretto in Terra Santa che ritrova il suo vero figlio, Baliano (Orlando Bloom) e lo convince a seguirlo verso l’Assedio di Gerusalemme

BATMAN BEGINS (2005) – Nel reboot su Batman creato da Christopher Nolan, Neeson è il villan Henri Ducard alias Ra’s al Ghul. Il personaggio che si rivelerà essere un nemico di Bruce Wayne tornerà anche nell’ultimo film della trilogia, Il cavaliere oscuro – Il ritorno (del 2012)

CACCIA SPIETATA (2006) – Western diretto da David Von Ancken, ambientato nel 1868. L’ex sudista Carver (Liam Neeson) vuole vendicarsi del capitano nordista Gideon (Pierce Brosnan) e gli dà la caccia per un motivo che viene rivelato solo alla fine

IO VI TROVERÒ – TAKEN (2008) – Uno dei ruoli più celebri di Liam Neeson è quello di Bryan Mills, un ex agente operativo delle Special Forces e della CIA, ora in pensione, a cui viene rapita la figlia a Parigi. Sfruttando tutte le sue capacità dovrà ritrovarla e punire i colpevoli. L’ottimo successo del film ha dato il via a due sequel, Taken – La vendetta (2012) e Taken 3 – L’ora della verità (2015), sempre con Neeson come protagonista

SCONTRO TRA TITANI (2010) – Neeson è Zeus nel film di Louis Leterrier, remake dell’omonimo film del 1981 ispirato al mito greco dell’eroe Perseo. Si tratta di una pellicola epico-fantastica, che racconta gli scontri leggendari degli dei dell’Olimpo. Neeson ha ripreso il ruolo anche nel sequel La furia dei titani (del 2012)

THE GREY (2011) – Il film di Joe Carnahan racconta la storia di John Ottway (interpretato da Neeson), un cacciatore che lavora per una compagnia petrolifera, in mezzo ai ghiacci dell’Alaska. Lui e diversi suoi colleghi sono vittime di un incidente aereo. I superstiti sono solo 8 e devono fare di tutto per sopravvivere in condizioni estreme

SILENCE (2016) – Neeson torna a lavorare con Scorsese nel film tratto dal romanzo di Shusaku Endo che racconta le persecuzioni ai danni dei cristiani in Giappone nel XVII secolo. Il film segue le vicende di due giovani gesuiti portoghesi che si mettono alla ricerca del loro padre spirituale, Cristovao Ferreira, che dopo essere stato torturato ha fatto apostasia

THE SILENT MAN (2017) – Film scritto e diretto da Peter Landesman che si basa sulla vita di Mark Felt (interpretato da Neeson), il vicedirettore dell’FBI che diventerà la “Gola profonda” del caso Watergate, aiutando i giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein

L’UOMO SUL TRENO (2018) – Negli ultimi anni Liam Neeson ha recitato in numerosi thriller ritagliandosi l’aura di figura cult di questo tipo di film. Un esempio è questa pellicola diretta da Jaume Collet-Serra in cui il protagonista Michael MacCauley è un normale pendolare che durante un viaggio in treno viene avvicinato da una donna che gli propone una sfida da cui dipende la vita di tutti i passeggeri

MEMORY (2022) – In attesa di vedere Liam Neeson nei panni del detective Marlowe in un film di Neil Jordan che dovrebbe uscire nel 2023, i lavori più recenti girati dall’attore sono stati nel 2022 Blacklight di Mark Williams e Memory di Martin Campbell. In quest’ultimo interpreta un anziano sicario con una demenza precoce che deve scappare dopo aver rifiutato un contratto con una ragazza