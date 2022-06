Film stasera in TV da non perdere martedì 7 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 7 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

L’ultima legione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Colin Firth e Ben Kingsley in un film ambientato nell’antica Roma.

Il mondo perduto: Jurassic Park, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Secondo capitolo della saga diretta da Steven Spielberg, con Jeff Goldblum e Julianne Moore.

Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Anne Hathaway in un’avventura fantasy. Una ragazza deve liberarsi di un incantesimo affrontando molte insidie.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Quattro buone giornate, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Glenn Close e Mila Kunis in un biopic. Una donna aiuta la figlia in un percorso di disintossicazione.

L’afide e la formica, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Inno all’integrazione con Beppe Fiorello e Valentina Lodovini nel cast.

Big Eyes, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Amy Adams e Christoph Waltz in un film di Tim Burton. Un uomo spaccia i caratteristici quadri della moglie per i suoi ma quest’ultima decide di ribellarsi.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

2 single a nozze, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Owen Wilson e Vince Vaughn sono amici che si intrufolano ai matrimoni per mangiare a sbafo ma in uno di questi qualcosa va storto.

Con chi viaggi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Lillo, Fabio Rovazzi e Alessandra Mastronardi in una commedia on the road. Quattro sconosciuti si uniscono per un viaggio avventuroso.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Una rete di bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Justin Long ed Evan Rachel Wood in una commedia romantica a sfondo social network.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Un uomo sopra la legge, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson in un film di azione. Un allevatore difende un bambino immigrato dagli assassini di un cartello della droga.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

London Boulevard, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Colin Farrell e Keira Knightley. Un’attrice assume un ex criminale come guardia del corpo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Italia-Ungheria, ore 20:30 su Rai 1

Seconda gara del girone di Nations League per la Nazionale di Roberto Mancini.

Boss in incognito, ore 21:20 su Rai 2

Max Giusti alla conduzione di un format in cui il capo di un’attività controlla l’andamento della sua azienda tramite travestimenti.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Il Compagno Don Camillo, ore 21:20 su Rete 4

Altro film con Don Camillo protagonista. Il suo paese viene gemellato con una città russa.

Eternal Love, ore 21:20 su Canale 5

Tra un chirurgo e una casalinga scoppia l’amore ma una terribile verità metterà la relazione a dura prova.

Un’estate ai caraibi, ore 21:20 su Italia 1

Paolo Ruffini e Gigi Proietti in una commedia che racconta gli intrecci di alcuni italiani in vacanza.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Un matrimonio a quattro mani, ore 21:30 su TV8

Due ragazzine infelici si scoprono identiche e decidono di scambiarsi le vite.

L’uomo che sussurrava ai cavalli, ore 21:25 su Nove

Robert Redford è un cowboy che deve guarire un cavallo, impazzito dopo una caduta.











