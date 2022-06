Concerto Imagine Dragons a Milano, tutto quello che sappiamo sul concerto

Tornano in Italia, per l’unica data nella Penisola, e dopo il grande successo del 2019 alla Visarno Arena di Firenze, gli Imagine Dragons. La band statunitense guidata da Dan Reynolds è protagonista della rassegna musicale milanese I-Days, nel concerto di sabato 11 giugno. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come partecipare

Giovedì 9 giugno si accenderanno ufficialmente i riflettori sulla nuova edizione di I-Days, la ricca serie di concerti-evento che per tutto il weekend milanese (fino a mercoledì 15 giugno) animerà il palco a cielo aperto allestito all’Ippodromo SNAI di Milano. Grande attesa per sabato 11 giugno quando l’attenzione sarà tutta per la band statunitense degli Imagine Dragons per l’unica tappa italiana del Mercury World Tour 2022, la tournée dedicata all’album Mercury – Act 1 uscito a settembre 2021. In apertura anche l’esibizione del rapper e cantautore italiano Rkomi. Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare all’evento, tra biglietti e possibile scaletta del concerto.

GLI IMAGINE DRAGONS SUPER-OSPITI DELLA RASSEGNA MILANESE I-DAYS

Prosegue con l’unica data in Italia, di sabato 11 giugno a Milano, il Mercury World Tour 2022 degli Imagine Dragons iniziato lo scorso 30 maggio con la data zero di Praga. La band statuniteste, capitanata dal leader e voce Dan Reynolds, con anche Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman sarà l’assoluta protagonista di una serata a tinte pop-rock in veste di super-ospite internazionale della rassegna musicale I-Days, tornata finalmente dal vivo all’Ippodromo di Milano Trenno, dopo il lungo stop delle ultime due edizioni a causa della pandemia di Covid-19 e del distanziamento imposto. Secondo le prime indiscrezioni, dopo lo straordinario successo del gruppo alla Visarno Arena di Firenze, nel magico concerto del 2019, che ha registrato numeri davvero incredibili con oltre 55mila spettatori, gli Imagine Dragons sono pronti a tornare nel Belpaese per presentare per la prima volta dal vivo tutti i successi del nuovo album Mercury – Act 1, uscito a settembre 2021. Si vocifera infatti che la scaletta del gruppo agli I-Days sarà ricchissima e includerà anche i più grandi successi di repertorio a partire dalla melodia ed energia rock di Radioactive, Demons, ma anche On Top Of The World, Whatever It Takes, Thunder, Believer e molte altre, senza dimenticare le nuove Follow You e Wrecked.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL CONCERTO DEGLI IMAGINE DRAGONS A MILANO

Come annunciato dagli organizzatori di I-Days e di Live Nation, i biglietti per accedere al concerto evento degli Imagine Dragons a Milano sono dispoibili in formato di posto unico, al costo di 69,00 euro, presso i noti rivenditori online di TicketOne, TicketMaster e VivaTicket oltre che in tutti i punti vendita fisici autorizzati sul territorio italiano.

QUALI ALTRI OSPITI SUL PALCO DI I-DAYS SABATO 11 GIUGNO

Prima dell’attesa esibizione degli Imagine Dragons sul palco a cielo aperto allestito presso l’Ippodrono SNAI di Milano, ci saranno altri importanti nomi della musica italiana e internazionale a partire dall’artista del momento Rkomi che presentarà dal vivo tutti i brani del suo fortunatissimo disco Taxi Driver, alla band indie rock di Vancouver, Mother Mother. Non mancherà inoltre la musica della stella nascente del cantautorato americano Kenny Hoopla. La lineup completa di tutti gli artisti delle diverse giornate di I-Days è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.