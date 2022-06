Comscore integra la misurazione CTV alla Video Metrix® Multi-Platform in cinque mercati chiave in Europa

La soluzione, che ora includerà la misurazione della condivisione del traffico su YouTube, permetterà di pianificare in modo completo gli investimenti video su tutti gli schermi e di monitorare così la audience effettiva

Milano, giugno 2022 – Comscore (NASDAQ: SCOR), partner di fiducia per la pianificazione, la transazione e la valutazione dei media sulle diverse piattaforme, ha annunciato l’integrazione della misurazione CTV alla sua soluzione Video Metrix® Multi-Platform (compresa la misurazione della condivisione del traffico su YouTube) per la Spagna e il Regno Unito.

Grazie al nuovo strumento, che sarà disponibile a giugno anche per l’Italia e a luglio 2022 per Francia e Germania, Comscore diventa il primo player internazionale di misurazioni a fornire una panoramica completa dell’audience anche per le principali piattaforme YouTube considerando tutti i dispositivi: PC, mobile e TV connessa (CTV).

L’integrazione permetterà ai clienti di sfruttare la soluzione Video Metrix Multi-Platform di Comscore nella definizione della strategia dei contenuti chiave, prendendo in considerazione anche le visualizzazioni CTV in relazione a un canale come YouTube. In questo modo gli inserzionisti avranno la possibilità di monitorare in modo esaustivo le proprie pianificazioni, misurando al meglio i loro investimenti sui canali YouTube. La nuova soluzione, inoltre, offrirà una visione olistica dei contenuti CTV, permettendo di studiare il diverso coinvolgimento degli utenti da piattaforma a piattaforma e migliorando così le pianificazioni e le revenue.

“Con la continua crescita della CTV è diventato fondamentale espandere la misurazione multipiattaforma, in particolare nei mercati internazionali dove attualmente non esistono offerte di questo tipo per CTV e OTT – ha dichiarato Joris Goossens (in foto), SVP Europe & APAC di Comscore – Con l’aggiunta di YouTube al nostro prodotto Video Metrix, gli inserzionisti attivi nei mercati chiave europei saranno in grado di effettuare una vera e propria valutazione multipiattaforma, comprendendo le reali metriche di coinvolgimento su tutti gli schermi dei loro investimenti video su YouTube e ottimizzando le pianificazioni, potendo selezionare le migliori categorie di contenuti e i migliori canali su cui attivare le loro campagne multipiattaforma”.

“Gestiamo e produciamo contenuti video per centinaia di marchi su tutte le piattaforme video social e tra queste YouTube è certamente una delle più importanti. Per questo motivo è fondamentale per noi avere accesso a un’ampia gamma di informazioni sul consumo di video, che ci permettano di comprendere meglio il nostro pubblico e di migliorare i nostri contenuti e la nostra strategia – ha affermato Graham Swallow, Responsabile Dati, Tecnologia e Prodotti di Little Dot Studios – Comscore Video Metrix Multi-Platform offre una visione totale del consumo di video da parte degli utenti su desktop, smartphone, tablet e dispositivi CTV. In questo modo i contenuti video premium e la pubblicità possono essere pianificati, acquistati e venduti strategicamente su tutte le piattaforme utilizzando metriche esclusive per il digitale”.

Nei prossimi mesi, la misurazione di Video Metrix Multi-Platform CTV continuerà a espandersi in altri mercati dell’Asia e dell’America Latina.