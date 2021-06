Domenica In, Mara Venier: “Operata 2 volte in settimana”

“Ho qualche difficoltà a parlare, sono stata operata due volte ai denti”. Mara Venier apre la puntata di Domenica In dopo una settimana molto complicata. “Lunedì sono stata sottoposta ad un lungo intervento da un dentista, nei giorni successivi qualcosa non è andata bene. Sono dovuta andare dal professore Valentino Valentini, del policlinico Umberto I, che mi ha operata venerdì -sono stata ricoverata a Villa Margherita- per cercare di risolvere qualche problema. Per me era importante essere qui oggi e superare un piccolo trauma che ho subito”, spiega.

Adnkronos