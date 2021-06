Crudelia 2, Disney starebbe già lavorando al sequel

È in arrivo il sequel di Crudelia, il live action della Disney che nelle prime settimane dalla sua uscita ha registrato un vero e proprio successo sia ai botteghini che in streaming su Disney +. Come riportano l’Hollywood Reporter e Deadiline, un portavoce di Disney Studios ha annunciato che il colosso americano è già al lavoro per il secondo film: “Siamo molto soddisfatti del successo al botteghino di Crudelia. Il film è stato accolto incredibilmente bene dal pubblico di tutto il mondo”, ha fatto sapere, “non vediamo l’ora che continui a godere di questo fantastico film a lungo termine”.

Secondo alcune fonti saranno riconfermati nello staff il regista Craig Gillespie e lo sceneggiatore Tony McNamara, ma ancora non è chiaro se la protagonista sarà di nuovo Emma Stone nei panni di Crudelia. Difficile immaginare un secondo capitolo senza di lei, che ha reinterpretato le origini di Crudelia DeMon, la cattivissima ammazza dalmata de La carica dei 101, trasformata in una rampante stilista nella Londra dell’era punk. Un mix di Miranda Priestly e Harley Quinn, con addirittura qualche tocco del Joker.

I numeri di Crudelia al box office

Nel frattempo, il live action della Carica dei 101 continua ad incassare numeri da record. In Italia, dove è disponibile al cinema dal 26 maggio, il film diretto da Craig Gillespie ha incassato solo nella prima settimana 512.253 euro, con quasi 73mila spettatori (di cui 450.000 euro raccolti solo nel primo weekend). Battendo il primato precedente del premio Oscar Nomadland e classificandosi come il secondo film più visto del 2021. In tutto il mondo il film ha incassato in totale 48,5 milioni di dollari, stando ai dati raccolti ai box office delle sale cinematografiche. Bene anche lo streaming: Disney, infatti, ha definito la performance del film “forte”.