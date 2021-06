Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta: «La provincia? È la mia forza. Il successo non mi ha cambiato»

Benedetta Rossi torna in tv con il suo programma Fatto in casa con Benedetta. Dopo un periodo di pausa annunciato dalla cuoca social per motivi familiari, Benedetta è tornata in pista con le sue ricette genuine e tutta la sua famiglia a seguito. Dal postare semplici ricette su YouTube è diventata una star della cucina con programmi televisivi, migliaia di seguaci sui social e libri venduti.

Un successo che però non l’ha cambiata, come spiega a FqMagazine: «Per me i miei follower non sono numeri ma persone. E la mia non è falsa modestia ma coerenza». Benedetta vive nelle colline marchigiane e sulla carta di identità ha ancora come professione “coltivatore diretto”, e spiega che quando la rinnoverà non ha le idee chiare su cosa scrivere : «Imprenditrice no, perché mi sembrerebbe di tirarmela, conduttrice nemmeno. Non saprei incasellarmi in un ruolo preciso. In fondo coltivatrice diretta mi ci sento davvero».

Benedetta spiega che il successo è arrivato tutto insieme, in modo inaspettato, per questo all’inizio ne era quasi spaventata, ma in tutto questo ha mantenuto la sua dimensione: «Non sono cambiata affatto. Un’ora con le mie “vecchiarelle” (le due signore che spesso si vedono nelle sue stories su Instagram – Nonna Blandina e Zia Giulietta – continua a darmi più soddisfazione che un’ora di shopping. Sono una da benesseri elementari». Sulla vita della provincia poi aggiunge: «È la mia forza. Non ho cambiato la quotidianità e questo mi aiuta a restare con i piedi ancorati a terra. Ma sono sempre stata una provinciale abituata ad aprire la testa, gli orizzonti e a guardare al mondo».

Per lei la cosa più importante rimane il rapporto con la sua community, per questo spiega di avere poche collaborazioni pubblicitarie con aziende. Benedetta è l’emblema della genuinità casalinga e proprio per questo continua anche nell’uso di strumenti semplici: «Qualche mese fa mi è venuto il gomito del tennista e alcune amiche mi hanno detto: «Benedè, comprati la planetaria. Ma sono talmente abituata a fare senza che non mi pesa. E poi s’immagini una signora che mi segue da dieci anni e che improvvisamente mi vede usare la planetaria: penserebbe che sono incoerente».

