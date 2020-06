Italia 1, stasera andrà in onda il film “Una notte da leoni”

Stasera, in prima serata su Italia 1 andrà in onda “Una notte da leoni”, il cui titolo originale è “The Hangover”, ovvero la “il post sbornia”, che racconta le disavventure di 4 amici alle prese con un movimentato addio al celibato a Las Vegas, tra rapimenti, tigri e neonati a cui badare.

Con un budget di 35 milioni di dollari, il film ne ha incassati oltre 467 milioni in tutto il mondo, meritandosi non uno ma ben due sequel e diventando uno dei franchise cinematografici di maggior successo degli ultimi anni. La pellicola ha inoltre definitivamente consacrato Bradley Cooper e fatto “scoprire” al grande pubblico l’attore di origini greche Zach Galifianakis.