Da Johnny Depp a Nicole Kidman: i nati sotto il segno dei Gemelli e le loro (ambigue) caratteristiche

È il segno più ambiguo dello zodiaco e comprende chiunque sia nato tra il 21 maggio e il 21 giugno. Dinamici, socievoli e intelligenti, i Gemelli possono essere cinici calcolatori e traditori seriali. Come questi famosi?

Due facce, determinate a guardarsi reciprocamente negli occhi. L’emblema con il quale, in astrologia, è rappresentato il segno dei Gemelli è la trasposizione in immagini dell’ambiguità che si dice caratterizzarlo. I Gemelli, che lo zodiaco vuole socievoli e affabili, sono portatori di una duplice personalità, spigolosa e ossimorica.

Coloro che sono nati tra il 21 maggio e il 22 giugno, nell’ultima parte della primavera, sono identificati con un segno d’aria, le cui caratteristiche, di primo acchito, sembrerebbero antitetiche.

I Gemelli sono descritti, in astrologia, come individui socievoli e dinamici, pervasi di un’intelligenza creativa che spesso sfocia nell’esigenza di trasformarsi. Sono comunicativi, capaci di catturare l’attenzione di chi li circondi. E sono doppi, di una doppiezza che spesso rasenta la schizofrenia.

I Gemelli cambiano idea repentinamente e, con altrettante velocità, si scoprono capaci di mutare il proprio stato di felicità. Si annoiano, sono tristi, sono felici. Un nonnulla basta a renderli inquieti. Sono ambigui, e l’ambiguità in loro si declina su un duplice binario. Capita, infatti, che l’istinto naturale al vivere liberi da vincoli possa tradursi in un sereno bisogno di adattare la propria personalità o professione ai desideri del presente. E capita che la voglia di dirsi liberi si trasformi nella fredda capacità di calcolare la propria strategia esistenziale. I Gemelli possono essere flessibili o possono essere cinici calcolatori, alla ricerca costante del piano migliore. Anche in campo sentimentale, dove il segno è spesso associato al tradimento.

Lo zodiaco li descrive come individui dotati di un’ottima capacità attoriale e a guardare chi, nello show business, è nato sotto il segno dei Gemelli pare che un po’ di ragione negli oroscopi ci sia.

