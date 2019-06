La confessione di Aida Nizar: “Sono stata la prima che ha fatto la masturbazione in un reality”

Dà scandalo, Aida Nizar, ospite di Live-Non è la D’Urso, il programma condotto su Canale 5 in prima serata il mercoledì da Barbara D’Urso. La spagnola infatti è intervenuta nel cosiddetto “cinque contro uno”, che aveva come protagonista Ilona Staller, alla quale ha fatto notare come sarebbe infondata la sua certezza relativa al fatto che il suo successo, Rocco Siffredi, lo debba a lei. Ma non è tutto. La Nizar infatti si è lasciata andare a una dichiarazione da censura, che ha lasciato basita la stessa D’Urso e il pubblico in studio. Si parlava di autoerotismo e la Nizar ha affermato: “Amore, sono stata la prima che ha fatto la masturbazione in un reality latinoamericano ed è stato un casino”. Carmelita la interrompe immediatamente, ma la Nizar non molla: “Non hai capito cos’è la masturbazione? Ero in un reality, lavoro per questo pubblico e quindi avevo bisogno di dimostrare che donne e uomini possono godere con se stessi”. Vani i tentativi della D’Urso di fermarla, tanto che Aida ha rincarato: “Vuoi dirmi che nessuno qui fa la masturbazione?“. Ovvia la risposta della conduttrice: “Certo, ma non in diretta”.

Liberoquotidiano.it