Gf, Erica Piamonte scoppia a piangere con Francesca De Andrè

Grande Fratello 16, Erica Piamonte è appena scoppiata a piangere. È partito il conto alla rovescia per la finale del reality condotto da Barbara D’Urso. Lunedì sapremo chi è il vincitore e tra i concorrenti la tensione è palpabile. Erica ha paura di uscire dalla Casa per un motivo ben preciso e dopo aver sentito la canzone di Marco Mengoni Guerriero si è sciolta in lacrime.

La bella toscana confessa a Francesca De André di aver paura di tornare con il suo ex fidanzato. «Ho paura che una volta uscita di qui possa tornare con il mio ex, impediscimelo», dice Erica in lacrime abbracciando la figlia di Cristiano De Andrè.

Arriva anche Martina Nasoni che abbraccia la toscana e le dice: «Devi trovare qualcuno che ti dica che sei la cosa più bella del mondo». Erica, piangendo, risponde: «Lui mi diceva che ero la cosa peggiore che gli fossi capitata». Francesca De Andrè conclude: «Ora vivi di ricordi, fuori di qui aprirai gli occhi e lo vedrai per quello che è».

Emiliana Costa, Ilmattino.it