Il 19 giugno, a Feriolo di Baveno, ci sarà una gara a quattro mani di 20 cuochi sul lago Maggiore. Edoardo Raspelli, testimonial della serata

Il lago Maggiore ci prende per la gola: una serata all’insegna del buon mangiare e del buon bere in cima al Verbano, a Feriolo, frazione di Baveno, in un grande giardino a pelo d’acqua tra manicaretti preparati a quattro mani.

Si tratta della edizione numero 7 di Cookery Cucine d’eccellenza , iniziativa ideata da Marianna Morandi che si svolgerà allo Sporting Club Feriolo (al numero 2 della Strada Nazionale del Sempione, a Feriolo di Baveno) la sera di mercoledì 19 giugno (incrociando le dita, in caso di pioggia la manifestazione slitterà al mercoledì successivo, la sera del 26 giugno).

Cucineranno venti dei cuochi più significativi del territorio, divisi in coppie. Ad ogni menu sarà abbinato un vino diverso.

Testimonial della serata e giudice della gara (dovrà decretare il menu più invitante e l’abbinamento ideale) il giornalista, conduttore televisivo e “cronista della gastronomia” Edoardo Raspelli, tra l’altro profondo conoscitore della provincia del Verbano Cusio Ossola visto che dal 1986 ha affittato una casetta a Mozzio, frazione montana di Crodo, che è il suo rifugio…di lavoro. Al suo fianco, come valletta, ci sarà Elena Petitti, ballerina ed attrice promettente ma, soprattutto, bravissima interprete, con lo pseudonimo di Elena Moràn, di danze orientali….

Cookery Cucine d’eccellenza si rinnova e raddoppia le date per questo 2019.Il 19 di giugno al Feriolo Sporting Club di Stefano Barassi, gli chef dei ristoranti che parteciperanno alla settima edizione cucineranno piatti eccezionali per aprire la stagione estiva sul lago.

E’ la stagione delle eccellenze che si uniscono sotto il cappello della solidarietà: parte dei ricavi di quest’anno verranno infatti devoluti ad ANGSA VCO, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, presieduta da Graziella Caruso per sostenere il progetto autswimming con la partecipazione di Xenia coop sociale onlus. Il progetto verrà coadiuvato dagli educatori formati Xenia, che svolgono giornalmente terapia con i ragazzi, affiancati da un esperto TMA ( Terapia multisistemica in acqua). Recenti studi hanno dimostrato come il trattamento TMA porti dei miglioramenti significativi nelle abilità del bambino, specialmente nell’espressione delle proprie emozioni.

Questa figura professionale in affiancamento agli educatori formati Aba (analisi del comportamento applicata) permetterà alle famiglie di questi ragazzi di poter sperimentare i progressi di un intervento strutturato e altamente specifico dedicato a bambini e ragazzi con sindrome dello spettro autistico e con basse capacità di funzionamento.

Durante la serata sarà possibile “vedere” con mano la donazione dello scorso anno ad HaffDown Vco, che grazie all’assegno 5.000 euro da parte di Lakeinside, ha potuto raggiungere il budget e acquistare il “pulmino della felicità” per accompagnare i ragazzi in vacanza e per agevolare gli spostamenti di gruppo durante il quotidiano.

Non solo ottimo cibo e solidarietà ma anche musica e arte a circondare quell’angolo di paradiso che è lo Sporting Club. Mercoledì 9 ottobre la squadra di Cookery, quasi raddoppia il numero di ristoranti partecipanti e si sposta nel maestoso parco del Castello Dal Pozzo ad Oleggio Castello. Per chiudere in bellezza il calendario estivo degli eventi e per coinvolgere anche quella parte di Lago Maggiore che i verbanesi amano e apprezzano per la sua dinamicità e bellezza.

” E’ stato un vero piacere confrontarmi con tutti gli chef dopo Cookery 2018 e vedere l’entusiasmo e la voglia di raddoppiare lo sforzo, ma soprattutto la proposta da parte loro di lavorare insieme.

Questo unirsi, è esempio di umanità che va oltre all’aspetto commerciale, ed esprime la forza del territorio di questo angolo magnifico del Piemonte. Lavorare ed organizzare un evento di questa portata è sempre un impegno notevole e una grande responsabilità, ma lo scambio di consigli, la condivisione di tutte le decisioni, fa di queste persone dei professionisti con una sensibilità ed umanità unica.

Il successo che Cookery ha da sette anni ad oggi è il risultato di tutto questo ed è quello che fa fare la differenza quando ci prendiamo a cuore dei progetti da sostenere e si mette in conto di dover lavorare di più”dice Marianna Morandi ,l’ideatrice di Cookery Cucine D’eccellenza).

Cookery 2019 sarà inoltre PLASTIC FREE: fornitori come CHS che hanno proposto delle alternative ai piatti e alle forchette di plastica necessarie alla serata.

I Main sponsor di quest’anno sono Banca Mediolanum, rappresentata dal Family Banker Simone Cantova; Mare srl, fornitore di pesce fresco, a fianco degli chef da più di 40 anni e Zoppis Spa food&beverage. Polo Spa ha dato un contributo di 1.000 euro sulla spesa dei prodotti.

Il costo della serata è di 60 euro a testa. Per prenotare tutte le informazioni sono sul sito www.lakeinside.com

Per agevolare la coda all’entrata sarà inoltre necessario accreditarsi sull’app Billetto dal quale verranno inviati i pass della serata per avere accesso a Cookery. I primi 400 non pagheranno le spese di commissione.

I MENU’ DELLA SERATA:

AZIENDA CASTAGNA // Ornavasso

TUTTO… TRANNE IL SOLITO!

Paglietta di mucca, Pecorino di Pienza fresco, Gorgonzola Dop Stach’in, Stravecchio delle Alpi

con

ENOTECA ZOPPIS // SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

DE FAVERI Prosecco Extra Dry DOCG

—————————— —————————— —————————— ——————

SIMONA BENETTI // RISTORANTE BATTIPALO // LESA

DANILO BORTOLIN // RISTORANTE LA BEOLA // Pallanza

Cannolo ripieno di ceviche di lago al te affumicato

con salsa rosa tra ’80 e ’19

con

Tisana corretta

—————————— —————————— —————————— ——————

VALENTINA ZANELLATI // HOSTARIA ORCOBACCO // BORGOMANERO

GLEP // BORGOMANERO

Salmone marinato con erbe e spezie del vermut,

creme fraiche e gel di vermut

con

GLEP Vandalo Vermut

—————————— —————————— —————————— ——————

ENRICO BAZZANELLA // RISTORANTE LE FIEF // OLEGGIO CASTELLO

VITTORIO MOLINARI // OSTERIA DELLE 3 V // GIGNESE

Chupa Pork

con

AZIENDA VITIVINICOLA BARBAGLIA:

Colline Novaresi DOC, Bianco “Lucino 2018” 100% Erbaluce Greco Novarese

—————————— —————————— —————————— ——————

MATTEO SORMANI // WALSER SCHTUBA // RIALE

GABRIELE PAUSELLI // RISTORANTE LA FUGASCINA // MERGOZZO

A.A.A..arrosticino, anguilla, agnello

con

Et Voilà – Cascina Baricchi

—————————— —————————— —————————— ——————

WILLIAM SONN // RISTORANTE LO SCALO // CANNOBIO

GIAMPIETRO BONA // RISTORANTE LE COLONNE // S. MARIA MAGGIORE

Dimal Ti…

con

VILLA SPARINA Brut Blanc de Blanc

—————————— —————————— —————————— ——————

SABINA VILLARAGGIA // RISTORANTE VILLA PIZZINI // MOTTARONE

FABIO MORISETTI // SUISSE CARNI PREGIATE E LOUNGE

“Ravioli di montagna – trota, mirtilli e larice”

con

Champagne Roger Manceaux Brut Rèserve

Le Mie Bolle

—————————— —————————— —————————— ——————

FRANCO MARASCO // RISTORANTE IL CLANDESTINO // STRESA

ANDREA IANNI // TRATTORIA VIGEZZINA // MASERA

Orgasmo Marino e Montano

con

Chardonnay del Piemonte doc 2017 Boglietti

—————————— —————————— —————————— ——————

SPORTING CLUB // FERIOLO

PASQUALE PETRILLO // PIZZERIA IL FIOR DI LATTE // MERGOZZO

Pizza semintegrale di segale, stracciatella e trota affumicata

con

Mattia Vezzola Costaripa Brut Rosè

—————————— —————————— —————————— ——————

DIEGO MASCIA // L’ARTE DEL DOLCE // Baveno

EMOZIONE

Mousse al cioccolato fondente, Bavarese allo yogurt mango e pepe rosa,

Crumble alle mandorle

…