Annalisa: “Nuovo fidanzato? C’è una persona che capisce il mio bisogno di essere libera”

La cantante Annalisa, a dieci anni dal suo debutto a “Amici”, esce con un nuovo singolo: “Avocado Toast”. Annalisa, intervistata da “Grazia”, rivela di aver trovato l’amore: “Io sono uno spirito libero, ma non per questo sono single. C’è una persona che capisce il mio bisogno di essere libera. Di andare e tornare. Con lui mi piace vivere il gruppo di amici, sentirmi parte di una famiglia, esterna al mio mondo, quello della musica. Con loro non sono Annalisa la cantante”.

“Sono molto cambiata – ammette – Ho imparato a preoccuparmi meno, a essere più tranquilla e diretta”.

“Il nuovo singolo? Sto rivelando la parte di me che nessuno vede, c’è il racconto dell’intimità, ciò che succede quando non appari sui social, quando sei quella che conosci solo tu. Nella foto ideale del disco non voglio mettere solo l’immagine bella, quella che pubblicheresti su Instagram, ma anche la parte che non mostri agli altri”.

