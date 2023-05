Paolo Benvegnù, ecco “Solo fiori”: “Amare è un atto deliberato di rivoluzione”

E’ uscito il suo nuovo Ep con cinque brani. In uno c’è la voce di Malika Ayane

Paolo Benvegnù torna con “Solo fiori”, un Ep di cinque tracce che tra suoni e poesia raccontano come l’amare senza soluzione sia un gesto sovversivo, rivoluzionario, antistorico, meravigliosamente arcaico ma anche modernissimo. E’ composto dai racconti di “Italia Pornografica”, “Our Love Song”, “27-12”, “Tulipani” e “Non esiste altro”. In quest’ultimo brano, che ha anticipato l’arrivo dell’Ep, c’è la voce di Malika Ayane. “Parlo del quotidiano, con piccole-grandi considerazioni legate alla densità del sentimento amoroso, di per sé rivoluzionario e che niente ha a che vedere con la ragione”, racconta.

“Solo fiori”, il gesto del porgere all’altro

Nel presentare le nuove composizioni Paolo Benvegnù racconta: “Cosa resterebbe di un adulto, se il suo Sentire rimanesse lo stesso Sentire della sua infanzia? Le azioni, i movimenti, le reazioni, i gesti, sarebbero gli stessi? Davvero l’Esperienza è formativa? O forse è una deviazione dal Sentire originale? ‘Solo fiori’ si interroga su questo e non solo. Se è vero che ogni essere è in relazione a ciò che vive (al mondo che percepisce), cosa succederebbe se tutti fossimo semplicemente più ingenui? Esiste il Candore? E l’Innocenza?”. E spiega anche il significato che racchiude il titolo e l’idea dei brani: “L’Ep indugia sul gesto del porgere all’altro nonostante le asperità e le difficoltà del tempo e delle relazioni. Anche solo una piccola intuizione quotidiana, non finalizzata, senza alcuna pretesa di riconoscimento. Come donare un fiore”.

La collaborazione con Malika Ayane

Paolo Benvegnù ha raccontato la collaborazione con Malika: “Per una volta nella vita ho provato a essere sfacciato e le ho chiesto di ascoltare una canzone sulla quale ho pensato che la sua voce sarebbe stata perfetta. Incredibilmente le è piaciuta e l’ha poi cantata in modo sublime. Forse è un sogno e non mi sono ancora svegliato”. La canzone racconta un risveglio e una rinascita quotidiana. La volontà di combaciarsi degli amanti e le difficoltà del quotidiano, nell’impossibilità di trovare un proprio posto nel mondo.

Il ritorno dal vivo

Assente dai palchi con un vero e proprio tour dal 2020, Benvegnù presenterà live i brani di questo nuovo lavoro discografico e quelli che hanno segnato la sua ormai trentennale carriera durante due speciali appuntamenti dal vivo : sabato 6 maggio all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma e venerdì 12 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano. Durante questi concerti unici avrà al suo fianco tre nomi di spicco del panorama cantautorale italiano: Brunori Sas salirà sul palco con lui a Roma, mentre Malika Ayane sarà sua ospite sia a Roma che a Milano, data in cui, con Benvegnù, suonerà anche Pacifico.