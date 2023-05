Jamie Foxx rompe il silenzio e ringrazia i fan su Instagram: “Apprezzo tutto l’amore”

Un mese fa la figlia aveva rivelato che il padre era ricoverato per una “complicazione medica” non meglio specificata

Jamie Foxx ha rotto il silenzio pubblicando un post su Instagram. E’ la prima volta che l’attore prende la parola dopo che sua figlia Corinne ha pubblicato un comunicato il mese scorso in cui si legge che il padre è stato ricoverato in ospedale a causa di una “complicazione medica” non specificata.

“Apprezzo tutto l’amore”, ha scritto Foxx sul suo profilo Instagram mercoledì, aggiungendo che si sente “benedetto”.

Celebrità come DJ Khaled, AJ McClean e Ludacris hanno tutti risposto con messaggi di sostegno per Foxx.

Il messaggio dell’attore di “Ray” segue l’annuncio della rete FOX che Nick Cannon sostituirà Foxx come ospite conduttore su “Beat Shazam”, uno show televisivo a tema musicale che Foxx conduce insieme a sua figlia Corinne. Non è dato sapere quale sia il problema di salute di Foxx, quello che è certo è che da oltre 3 settimane è ricoverato in ospedale per problemi di salute. Come riporta Tmz, fonti vicine all’attore e cantante dicono che in questo momento ha bisogno di tutte le preghiere e gli auguri che i suoi fan possono raccogliere. Le sue condizioni rimangono top-secret: “Pregate per Jamie”. Era il 12 aprile quando la figlia di Foxx, Corinne, annunciò che suo padre soffriva di una “complicazione medica”.