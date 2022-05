Ivana Spagna, la nuova canzone è Napoli Cuba con Ivan Granatino

Il brano ha unito la voce inconfondibile di Ivana Spagna con lo stile di Ivan Granatino dando vita a uno dei possibili tormentoni dell’estate 2022

Da un lato un’icona della musica italiana nel mondo, dall’altro uno degli artisti in maggior ascesa nella scena discografica nazionale, stiamo ovviamente parlando di Ivana Spagna e Ivan Granatino, freschi della collaborazione Napoli Cuba.

IVANA SPAGNA, È USCITO IL NUOVO BRANO NAPOLI CUBA

Dopo l’uscita di Seriously in Love con cui ha gareggiato alle selezioni per rappresentare San Marino alla sessantaseiesima edizione dell’imminente Eurovision Song Contest, Ivana Spagna ha ora distribuito il brano Napoli Cuba in duetto con Ivan Granatino.

La voce inconfondibile della cantante si è mescolata alla perfezione con lo stile dell’artista facendo del singolo uno dei possibili tormentoni dell’estate 2022.



Nel corso degli anni Ivana Spagna si è affermata come una delle artiste italiane più famose a livello internazionale, tra i suoi brani più iconici Easy Lady e Call Me.