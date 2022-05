In prima serata su Retequattro …Più forte ragazzi!

Sabato 7 aprile, in prima serata su Retequattro, appuntamento con “…Più forte ragazzi!”, con Bud Spencer e Terence Hill diretto da G. Colizzi.

Due piloti, Plata e Salud, che lavorano per una compagnia aerea brasiliana e per aiutare un loro amico in difficoltà economiche, decidono di inscenare un incidente aereo per fargli intascare i soldi dell’assicurazione. Sfortunatamente il loro aereo precipita veramente nella giungla amazzonica. Rimasti illesi, Plata e Salud raggiungono a piedi una piccola comunità di cercatori d’oro gestita da un locale boss del commercio dei diamanti, Mr. Ears, per il quale lavorano tutti gli appartenenti alla comunità, dai cercatori ai piloti d’aereo che fanno la spola con i centri più vicini. I due, trovandosi senza un soldo, decidono invece di mettersi in affari facendogli concorrenza.

LO SAPEVATE CHE:

Durante le riprese del film, Bud Spencer, lasciando la troupe di stucco, decolla da solo e senza possedere il brevetto di volo con l’aereo di scena.



Il titolo del film è stato preso da una scena del film (durante la scazzottata al bar in mezzo alla giungla), quando Bud e Terence vengono incitati dall’uomo alla finestra che li guarda e poi dal pappagallo che ripete le sue parole.

Spencer ottenne nel 1975 la licenza di pilota di aeroplani e elicotteri per Italia, Svizzera e Stati Uniti. Nel 1984 fondò la sua compagnia aerea, la Mistral Air.

Cast: Bud Spencer, Terence Hill, René Kolldehoff e Alexander Allerson.