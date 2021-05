Ubaldo Lanzo lascia L’Isola dei Famosi, cosa è successo al naufrago

Con un’anticipazione dei contenuti dell’appuntamento quotidiano di Italia 1, il sito dell’Isola dei Famosi annuncia il forfait del cromatologo: “Ubaldo deve lasciare la Playa per accertamenti medici, con applausi e cori da stadio degli altri naufraghi che accompagnano la sua partenza in barca e citano “Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo!””.

L’Isola dei Famosi 2021 continua a perdere pezzi. Anche Ubaldo Lanzo ha abbandonato il programma quando sono trascorse circa 7 settimane dall’inizio del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ubaldo Lanzo era in lizza per l’eliminazione che doveva essere annunciata nel corso della quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda venerdì 7 maggio, in seguito al cambio di giorno di messa in onda deciso da Canale 5. Il concorrente era in nomination con Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia.

Perché Ubaldo Lanzo ha lasciato L’Isola dei Famosi

A dare notizia dell’abbandono del programma da parte di Ubaldo Lanzo è proprio il sito dell’Isola dei Famosi, che anticip cosìa i contenuti dell’appuntamento quotidiano con L’Isola dei Famosi in onda ogni pomeriggio alle 18 su Italia 1: “Una notizia inaspettata coglie di sorpresa Arrivisti e Primitivi. Ubaldo deve lasciare la Playa per accertamenti medici, con applausi e cori da stadio degli altri naufraghi che accompagnano la sua partenza in barca e citano “Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo!””. Non sono chiare le motivazioni, ma è possibile che queste settimane abbiano messo a dura prova i concorrenti del reality, come testimoniano altri segnali, ad esempio l’eccessivo dimagrimento di Awed. Al momento non è specificato se si tratterà di un semplice controllo che apre alla possibilità di una permanenza sull’Isola, o se, come riporta TvBlog, per Ubaldo Lanzo è già previsto il rientro in Italia. Probabile che la puntata di venerdì sia incentrata principalmente su questo aspetto.

Ubaldo Lanzo era in nomination

Per L’Isola dei Famosi è una perdita importante, visto che il cromatologo si era dimostrato uno dei concorrenti più sorprendenti di questa edizione, grazie a quell’effervescenza che gli ha permesso, più volte, di innescare le dinamiche necessarie a un reality show come questo. Non è chiaro se gli altri nominati restino a rischio eliminazione, oppure se il ritiro di Lanzo metterà in stand by la nomination stessa, con il rischio di una puntata scarica, priva del momento eliminazione.

