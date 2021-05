Rai, weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola: il giornalista, accademico e direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi, autore del libro “Il papa doveva morire. La storia dell’attentato a Giovanni Paolo II”. E ancora, Walter Siti, uno degli scrittori italiani più celebrati, critico letterario e vincitore del Premio Strega nel 2013, in libreria con “Contro l’impegno”. Ospite al “Caffè” in veste di scrittore anche Luca Barbarossa, autore del libro “Non perderti niente” e, infine, il cantautore fiorentino Marco Masini, che ripercorrerà i suoi 30 anni di carriera. Domenica su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella prossima puntata ascolterete Simone Cristicchi e tornerà Marco Masini.