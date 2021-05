Musica: ‘Vip Pass’, 24 concerti in prima serata in tv

Dai Coldplay agli U2, da Lady Gaga a Michael Bublè: Rtv38 apre alla grande musica live internazionale in prima serata con ‘Vip Pass’, dal 6 maggio alle 21.30. In ognuna delle 24 puntate in onda sull’emittente toscana il giornalista Benedetto Ferrara introdurrà le esibizioni dal vivo dei grandi nomi del rock, del pop, del soul.

Il primo appuntamento è con i Coldplay, con un intimo concerto al “La Cigale” di Parigi del 2012.

Il programma di ‘Vip Pass’ prevede poi giovedì 12 maggio Elton John, con il concerto che celebra i suoi 60 anni al Madison Square Garden di New York. Si prosegue con gli U2 (20 maggio), Katy Perry (27 maggio), Lady Gaga (3 maggio), Paul McCartney (10 giugno), Michael Bublè (17 giugno), Phil Collins (24 giugno), Amy Winehouse (1 luglio), Aerosmith (8 luglio). Più avanti spazio anche a Doors, Lenny Kravitz, Frank Sinatra, Nirvana, Led Zeppelin, Beyonce e Whitney Houston.

ansa.it