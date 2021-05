I migliori film in streaming ispirati da serie TV di successo

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che sono la trasposizione cinematografica di famosi show televisivi.

Vogliamo dedicare oggi il nostro approfondimento con i soliti cinque film in streaming a quelle opere che hanno riproposto sul grande schermo personaggi e storie che hanno avuto precedentemente successo sul piccolo. Da famose serie TV infatti sono stati tratti una lunga serie di film di successo, i quali hanno spesso messo d’accordo critica e pubblico. basta pensare che nella nostra cinquina non sono entrato ad esempio titoli trionfatori al botteghino come come 21 Jump Street di Phil Lord e Chris Miller, Charlie’s Angels di McG o The Equalizer con Denzel Washington. Per non parlare de Il fuggitivo, enorme successo con Harrison Ford che nel 1993 venne candidato all’Oscar come miglior film e concesse a Tommy Lee Jones la statuetta come non protagonista. Ma bando alle ciance, eccovi i nostri preferiti. Buona lettura.

Cinque film in streaming ispirati da serie TV di successo

Star Trek

La famiglia Addams

Mission Impossible

Agente Smart: Casino totale

Downton Abbey

Star Trek (1979)

L’adattamento cinematografico della celeberrima serie TV ideata da Gene Roddenberry possiede un fascino che ancora oggi lo relega a nostro avviso tra i migliori film di fantascienza mai realizzati. Merito principale è di Robert Wise, uno dei più grandi “artigiani” della storia di Hollywood. La sua messa in scena è insieme classica, fedele allo show originale ma anche capace di interpretarlo, di esplicitare il lato drammatico e oscuro di personaggi e situazioni. Star Trek si rivela un film di fantascienza sontuoso, messo purtroppo in ombra in quegli anni dai successi di Guerre stellari e Incontri ravvicinati del terzo tipo ma ugualmente meritevole di essere visto e amato. Non solo dagli amanti della serie TV. Molto bella anche la nuova versione diretta da J.J. Abrams nel 2009.

La famiglia Addams (1991)

La forza primaria del film di Barry Sonnenfeld sta in un cast assemblato alla perfezione: Anjelica Huston nel ruolo di Morticia è l’epitome dell’eleganza e della bellezza non scontata. Accanto a lei il grande Raul Julia un Gomez appassionato, con il supporto straordinario di Christopher Lloyd come Zio Fester e una giovanissima Christina Ricci a interpretare Mercoledí. La famiglia Addams si rivela un grande successo di pubblico e col tempo un cult-movie imprescindibile per grandi e piccini. Il sequel uscito nel 1993 è poi anche migliore del primo episodio.

Mission: Impossible (1996)

Il genio visivo di Brian De Palma al servizio di un Tom Cruise scatenato, nell’adattamento della famosa serie TV di spionaggio. Mission: Impossible si rivela il veicolo perfetto per sprigionare il meglio sia dell’autore di Carlito’s Way che della star. Il risultato è un action-movie funambolico e stracolmo di trovate di altissimo impatto cinematografico, come la leggendaria sequenza in cui Ethan Hunt ruba le informazioni dal computer dell’agenzia sospeso in aria. Nel cast anche una magnifica Emmanuelle Beart, Kristin Scott Thomas, il solito Ving Rhames, Jean Reno e una serie di caratteristi a supporto preziosi. Il primo film è piuttosto buono ma il meglio verrà con gli episodi successivi, a partire dal secondo episodio diretto da John Woo.

Agente Smart: Casino totale (2008)

Altre spie, altri casi ma tutt’altro tono. Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson e Alan Arkin portano sul gode schermo l’agente segreto pasticcione ma irresistibile di Get Smart. Il risultato è un lungometraggio spassoso, tra i più divertenti realizzati inquietante questo genere, con Carell e la Hathaway che trovano un’alchimia insospettata e strepitosa. Agente Smart: Casino totale non è tra i titoli più citati quando si tratta di commedie d’azione ma vale assolutamente la pena riscoprirlo, è una goduria frizzante e tutto sommato intelligente.

Downton Abbey (2019)

Il sequel di una dele serie TV più acclamate ed eleganti della televisione contemporanea non fa assolutamente rimpiangere lo show, tutt’altro. Il Downton Abbey formato grande schermo si rivela un film scritto e diretto con la solita maestria, pervaso di un senso di malinconia e decadenza insultati, interpretato con grazia sopraffina d aut cast in cui spiccano la solita grandiosa Maggie Smith e una efficacissima Michelle Dockery. Film che si regge magnificamente in piedi da solo, senza dover necessariamente contare su chi ha visto lo show in TV, e commuove per la sensibilità e l’accuratezza dei ritratti psicologici. Uno dei migliori lungometraggi del 2019.

