Figlio Gabriella Ferri annuncia: “L’11 maggio a Roma piazza intitolata a mia madre”

L’11 maggio prossimo a Roma una piazza sarà intitolata all’artista romana, Gabriella Ferri. Ad annunciarlo a Radio Puff il figlio Seva Borzak che oggi è stato ospite della radio web nata il 27 gennaio (giorno della nascita di Lando Fiorini), unica radio web al mondo che trasmette 24 ore su 24 musica romana, da Lando Fiorini a Gabriella Ferri, da Califano a Proietti, da Petrolini a Romolo Balzani fino a Barbarossa, Mannarino, Ultimo e L’Orchestraccia.

“Sono felice di questo evento – racconta all’Adnkronos – Io non sono un musicista, faccio la guida turistica sia nella Capitale che in tutta Italia e pilota aerei, ma la musica è entrata dentro di me prima con mia madre e ora, di nuovo, attraverso i miei figli. Sono sei e tutti musicisti: uno è violinista, un’altra violoncellista, un clarinettista, un’altra figlia suona il flauto traverso, il secondo figlio oltre a suonare il pianoforte è direttore d’orchestra e la più grande canta, suona il piano e la chitarra”. Seva, si potrebbe definire un vero ponte per la musica.

“Ho saputo per caso che l’amministrazione capitolina aveva stabilito di intitolare una piazza a mia madre, in zona Laurentina, vicino al centro commerciale Maximo. Ed ora, martedì prossimo, ci sarà la cerimonia ufficiale alle 10,30 con la sindaca Raggi e l’assessora Lorenza Fruci. Verrà scoperta la targa che porta il nome di mia madre”, racconta il figlio di Gabriella Ferri che rivelerà tante cose inedite sul percorso artistico e umano di sua madre, sempre a Radio Puff, con un appuntamento mensile.

Veronica Marino, Adnkronos