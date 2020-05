Uomini e donne: Gemma cosa prova veramente per Sirius?

A Uomini e donne i protagonisti sono ancora una volta Gemma Galgani e il suo toy boy Sirius. Cosa prova veramente Gemma per il giovane ragazzo?

Nuova puntata di Uomini e donne, nuova puntata della storia tra Gemma Gargani e Sirius, il suo nuovo baby corteggiatore (ha solo 26 anni, lei 70). E, naturalmente, nuovi rimproveri e nuovi attacchi da parte di Tina Cipollari che proprio non riesce a capacitarsi di come Gemma possa essere davvero interessata a un ragazzo così giovane, così come il 26 enne possa voler frequentare una donna dell’età di sua nonna.

La Gargani, che indossa sulla maglia la spilla a forma di ancora che le ha donato il suo spasimante, che a sua volta l’aveva ricevuta in dono da sua madre la prima volta che si è imbarcato su una nave, è completamente rapita da questo ragazzo che la fa sentire così importante.

Per rendere il clima un po’ meno di fuoco, Maria De Filippi prova a parlare con grande tranquillità con la dama torinese: “Tu non hai paura della sua giovane età?“, le domanda anche con un certo imbarazzo la conduttrice, “e della vita che ha ancora davanti?“. Gemma risponde “no“.

Gemma sembra un po’ frastornata dalle parole della padrona di casa. Ma si riprende immediatamente non appena sente la voce di Barbara De Santi in collegamento che la attacca: “Se apro io il vaso di Pandora…“, ribatte la Gargani alzandosi in piedi.

Nicola Vivarelli, questo il vero nome di Sirius, intanto, se la ride sotto i baffi, guardando con una certa soddisfazione la scena e soprattutto vedendosi al centro dell’attenzione e della scena stessa di Uomini e donne. E non solo. Sui social e sul web non si fa altro che parlare di lui. Bingo!

