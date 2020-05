Rai2, stasera torna “Salemme il bello… della diretta!”

Terzo e ultimo appuntamento con “Salemme il bello… della diretta!”. Una formula inedita di spettacolo che lo scorso dicembre ha portato su Rai2 l’arte di Vincenzo Salemme, uno dei più amati personaggi del teatro italiano in diretta televisiva. Un esperimento che ha registrato un grande affetto da parte del pubblico e un forte apprezzamento da parte della critica.

Giovedì 7 maggio Rai2 ripropone quello che è stato l’ultimo capitolo di questa speciale stagione teatrale per la tv, andata in scena dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli: alle 21.20 tornerà in onda “Una festa esagerata”.

La commedia, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, che nel 2018 è diventata anche un film, racconta in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell’animo umano con l’obiettivo non solo di strappare risate, ma al tempo stesso di invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco.

Nel cast Antonio Guerriero, Antonella Cioli, Giovanni Ribò, Vincenzo Borrino, Teresa Del Vecchio, Sergio D’Auria, Mirea Flavia Stellato, Massimo Andrei.