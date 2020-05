Sossio Aruta prepara le valigie | Il leone del GF Vip abbandona Ursula Bennardo

Baraonda fuori il Grande Fratello Vip. Perché Sossio Aruta prepara le valigie e abbandona Ursula Bennardo? Durante il lockdown è scoppiata una crisi di coppia?

Secondo quanto scritto sul profilo Instagram del terzo finalista del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta prepara le valigie e abbandona Ursula Bennardo. Cosa è accaduto alla coppia ad un passo dal matrimonio?

E’ lo stesso terzo finalista del Grande Fratello Vip: Sossio Aruta prepara le valigie e tra qualche giorno andrà via dalla casa a Taranto dove vive con la sua compagna Ursula Bennardo, nonché futura moglie.

Perché Sossio Aruta decide di andarsene? E’ in atto una crisi di coppia? Nient’affatto, scongiurate eventuali separazioni Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono più uniti di prima.

Il motivo per cui Sossio Aruta sta preparando le valigie è perché ha bisogno di riabbracciare i suoi due figli, avuto dal primo matrimonio. Così come Pago, ex coinquilino, è corso dal figlioletto a Roma, l’amore per i suoi ragazzi porta Sossio Aruta a voler stare con loro per qualche giorno.

Sossio Aruta fa una bellissima dedica su Instagram ai suoi due leoncini: “Amori miei mi mancate da morire, maledetto virus. Pochi giorni e il babbo arriverà per abbracciarvi forte , per dormire insieme e fare tante tante coccole“.

Nessuna crisi di coppia ma un amore che va a gonfie vele, quello tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta che ha portato alla vita la piccola Bianca.

A parlare della favola d’amore è Ursula Bennardo: “Se dovessi rispondere alla domanda quale è stato il giorno più emozionante della nostra favola non saprei quale raccontare… Sono davvero tanti, ma la cosa più emozionante è che continuano ad esserci e sono sicura che ancora ce ne saranno… Abbiamo attraversato bufere che solo un amore vero avrebbe superato e noi, se siamo qui, è perché ci amiamo davvero tanto e vivremo la nostra favola continuando a sconfiggere qualsiasi cosa o persona proverà a distruggerci…”.

La compagna di Sossio Aruta spiega il perchè il loro è un amore all’antica: “L’amore va coltivato, tutelato, protetto, rispettato e ci vuole tanta buona volontà… Che le esperienze vissute e sentite in questo mondo dove oramai molte coppie vivono senza valori e rispetto , Pensando di essere moderni… Noi scegliamo di vivere “all’antica“ e lo consigliamo anche a voi…”.

