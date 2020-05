Melissa Satta controcorrente: tutti vogliono perdere peso e lei vuole ingrassare! ‘Non è una dieta per dimagrire, non devo diminuire il cibo, anzi’

La showgirl e modella spiega la dieta per avere qualche chilo in più appena iniziata. Spiega nei dettagli il programma nutrizionale che le ha dato il dottor Sacha Sorrentino

Melissa Satta va controcorrente. Con la prova costume alle porte la showgirl e modella 34enne, moglie di Kevin Prince Boateng e mamma di Maddox, non vuole perdere peso: lei vuole addirittura ingrassare. Sul social, nelle IG Stories, spiega la dieta per avere qualche chilo in più nei punti giusti appena iniziata. Illustra ai fan nel dettaglio il programma nutrizionale che le ha consigliato il dottor Sacha Sorrentino.

“Non non è una dieta per dimagrire, non devo assolutamente perdere peso, non devo diminuire il cibo, anzi, aumentare perché io di solito mangio abbastanza bene, ma il mio problema è che sono un po’ disordinata. A volte mischio degli alimenti che insieme non dovrebbero andare, ogni tanto faccio uno snack in momenti della giornata sbagliati. Nelle giornate di sport, poi, dovrei mangiare alcune cose, nelle giornate di stop altre, invece io faccio un bel casi*o. Quindi Sacha mi ha fatto un bello schema che dovrò seguire per le prossime 4 settimane”, rivela Melissa Satta.

“Sacha mi ha diviso ‘giornate sport’ e giornate riposo’. Quando faccio sport devo mangiare carboidrati, proteine e verdure. Nelle giornate di riposo devo dividere: a pranzo carboidrati e verdure, a cena proteine e verdure. MI ha dato degli alimenti per la colazione, lo snack a metà mattina, che può essere una centrifuga, fatta però non con mille frutti diversi, ma con una frutta e una o massimo due verdure”, precisa l’ex velina.

Poi continua: “MI ha dato lo snack merenda pomeridiana dopo l’allenamento che consiste in due datteri o due prugne secche. Oppure un cubetto di parmigiano stagionato oltre i 30 mesi o sennò il kefir alla frutta, zuccheri più grassi. Una di queste cose deve essere consumata entro mezz’ora dalla fine dell’allenamento, perché in quei 30 minuti il muscolo cresce. Spero di non aver detto una cavolata, ma ho capito così”.

“Poi la sera dopo cena prendo solo una tisana drenante o purificante – sottolinea Melissa – Con questa dieta dovrei avere più energia, dovrei far crescere il muscolo nella maniera giusta e dovrei ridimensionare il fisico e far spostare il grasso nei punti giusti e assottigliare gli altri punti meno giusti. Praticamente diventerò una Barbie… Vediamo come va, sono curiosa”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it