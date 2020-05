Maddalena Corvaglia: è crisi col nuovo fidanzato Alessandro, il gossip

Aria di crisi tra Maddalena Corvaglia e il nuovo fidanzato Alessandro

Il lockdown sta mettendo a dura prova le relazioni di tutti gli italiani. A risentirne maggiormente i rapporti a distanza, come quello tra Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro. Stando a un gossip riportato da Diva e Donna, nel numero in edicola dal 7 maggio, l’ex Velina di Striscia la notizia non starebbe vivendo un buon periodo in amore. Fonti vicino alla coppia hanno sussurrato che il rapporto tra Maddy e l’agente immobiliare, che fanno coppia fissa da circa due anni, si sarebbe raffreddato a causa delle distanza.



Pur vivendo nella stessa città i due non avrebbero avuto alcuna occasione per vedersi e questo avrebbe in qualche modo spento il loro grande amore. Sarà vero?

“Il 12 gennaio scorso lui ha organizzato una festa a sorpresa per i 40 anni dell’ex Velina. Quindi prima dell’isolamento da Coronavirus tutto sembrava procedere a gonfie vele. Fonti vicine alla coppia ora dicono che la quarantena ha un po’ raffreddato e allontanato la coppia, che si è trovata a vivere l’amore a distanza. Madda è in casa con la figlia e lui in un’altra abitazione. Forse si tratta solo di una tensione legata al momento che passerà…”, si legge sulla rivista edita da Cairo Editore.

In questi mesi Maddalena Corvaglia non ha postato nulla sui social network che riguarda Alessandro. Nonostante sia molto attiva la soubrette pugliese ha preferito postare vecchie foto o qualche scatto con la figlia anziché menzionare il fidanzato. Lo stesso ha fatto Alessandro: l’ultima dedica a Maddy risale allo scorso febbraio. Un chiaro segnale della difficile situazione che la coppia sta vivendo? Chissà… Di certo la Corvaglia non è nuova a relazione complicate: tempo fa si è separata dal chitarrista Stef Burns mentre di recente ha posto fine alla lunga amicizia con la collega Elisabetta Canalis.





Antonella Latilla, Gossipetv.com