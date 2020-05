Il Segreto puntate spagnole, Emilia mente? La verità su Prado esce fuori

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Emilia sta mentendo, Matias e Marcela scoprono la verità su Prado

Matias e Marcela scoprono la verità su Prado, nel corso delle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Le ultime anticipazioni vedono la coppia abbastanza perplessa quando trova sul giornale una notizia riguardante la ragazza. Ricordiamo che la figlia di Ramiro lasciò Puente Viejo diversi anni fa, accettando un’importante borsa di studio.



In quel momento, abbiamo visto la giovane trasferirsi a Madrid, lasciando con tristezza Matias. I due, infatti, decisero di continuare a tenersi in contatto inviandosi delle lettere. Sembra che nel tempo la situazione sia cambiata, visto che il Castaneda non ha avuto più notizie da parte di Prado. Con il passare degli anni, i due hanno preso strade completamente diverse, ma ora una notizia va a provare che Emilia sta mentendo. In effetti il ritorno della Ulloa a Puente Viejo ha generato non poca curiosità. Sin da subito, si intuisce che la figlia di Raimundo sta in realtà nascondendo qualcosa!

Vi abbiamo già parlato del ritorno di Emilia, la quale decide di stare vicino a suo padre Raimundo. Ma le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che Matias e Marcela fanno una scoperta abbastanza deludente. Il Castaneda, com’è possibile vedere nel filmato di anticipazioni, appare contento, in quanto suo nonno Raimundo si sta riprendendo dal coma. Matias vuole fare una festa in onore dell’Ulloa, ma viene subito bloccato da Marcela. La Del Molino fa subito leggere un importante articolo di giornale al marito, che resta senza parole. “La prima figura della canzone Prado continua a trionfare in un Messico arreso ai suoi piedi dopo quasi sei mesi di esibizioni ininterrotte”, legge il Castaneda nell’articolo.

Marcela appare molto preoccupata della notizia riguardante Prado sul giornale. Il motivo? Matias si chiede come sia possibile che la ragazza si trovi in Messico da ormai sei mesi. Emilia pare abbia raccontato al Castaneda che, in realtà, Prado si trova a Cuba. Ma perché la Ulloa ha mentito? Questa è la domanda che ora Matias e Marcela si chiedono. C’è qualcosa che Emilia non ha intenzione di rivelare alla sua famiglia e sicuramente il Castaneda ora cercherà di scoprire la verità!





Rebecca Megna, Gossipetv.com